El mundo exige responsabilidad en el conflicto en Gaza

Por
Benjamin Netanyahu
Primer ministro de Israel

La comunidad internacional ve con impotencia y no se cansa de pedir que se ponga fin al genocidio de los judíos en Gaza, cuyo más reciente bombardeo causó la muerte a 20 personas, entre ellas a cinco periodistas que cubrían el hecho. El mundo ha repudiado este brutal conflicto y pide su terminación estableciendo responsabilidades.

Limber Cruz
Ministro de Agricultura

El titular de esa cartera debe abrir las puertas de par en par al Ministerio Público para que haga una profunda investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas en esa dependencia y que tocarían cerca a su despacho. Estas acusaciones no se pueden quedar en denuncias, por lo que se tiene que llegar a lo más profundo por el bien de su gestión.

¿Sin preferencia? Lo que dice Abinader sobre los presidenciales del PRM

Luis Abinader
Presidente de RD

Con la reincorporación de la materia Moral y Cívica en el currículo educativo del país se busca el propósito de desarrollar en los estudiantes una conciencia responsable, y crítica respecto a los derechos de la sociedad, así como una fuerte formación ética, fortaleciendo así su conducta.

