La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó martes contra el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y aseguró que “el mundo peligra” por el “neofascismo” del país norteamericano, en respuesta a unas recientes declaraciones del político estadounidense de ascendencia cubana.

“La desvergüenza una vez más apoderándose de los políticos cínicos de EE.UU. Está probado que el éxodo migratorio en Cuba es proporcional al endurecimiento del bloqueo, que priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales. La humanidad peligra por el neofascismo de ustedes”, escribió el mandatario en redes sociales. Díaz-Canel aseguró que “el imperio, con su apetito expansionista» es el “enemigo de la humanidad».

El presidente hizo referencia a las declaraciones de Rubio este martes durante una conferencia de prensa en San José (Costa Rica), en la que acusó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de ser “enemigos de la humanidad” y haber “creado una crisis migratoria«.

Leer además: EEUU ordena cese inmediato contribución a fuerza multinacional en Haití

A juicio del secretario de Estado, Managua, Caracas y La Habana han generado una ola masiva de migrantes hacia EE.UU. “porque son países donde su sistema no funciona«. Estas no son las únicas declaraciones de Rubio con respecto a la isla en las últimas horas.

Antes, en una entrevista al canal de televisión estadounidense Fox News aseguró que no tenía “ninguna intención” de viajar a Cuba como secretario de Estado, “excepto para discutir cuándo se van a ir” los que gobiernan ese país.

Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó este martes que Rubio “no fue invitado” a la isla. “El Secretario de Estado de EE. UU. quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno.

Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado”, escribió el titular de Relaciones Exteriores en redes sociales.