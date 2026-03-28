Santiago. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) dijo que la región norte concentró cerca del 33% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generó uno de cada tres empleos y captó más de 4,283 millones de dólares en remesas durante el pasado 2025, cifras que dieron motivo para la creación en esta ciudad de una filial de esa entidad.

Wilfredo Baquero hizo el pronunciamiento durante la presentación de los integrantes de la directiva de la filial norte de Cadoar, con asiento en esta ciudad.

Asimismo, Baquero manifestó que esta región norte no solo superó a varias economías de América Latina en indicadores clave, sino que además alcanzó un PIB per cápita de US$12,483 anuales, consolidándose como uno de los polos de mayor dinamismo económico de la República Dominicana.

Del mismo modo, Baquero dijo que la zona norte concentró aproximadamente el 70% de la producción agrícola nacional, más del 50% de las zonas francas y cerca del 40% del PIB del sector construcción, además de movilizar alrededor de 1.5 millones de pasajeros anuales, evidenciando un ecosistema productivo robusto que, según la Cadoar, demandaba una presencia más cercana del sector asegurador.

Afirmó que la creación de la filial de la institución en el Cibao respondió al peso específico que ocupa en la economía nacional.

Sostuvo que ese dinamismo obligó al gremio a establecer una agenda permanente, al tiempo que destacó que el volumen de crédito en la zona, que superó los 448,301 millones, así como la captación de inversión extranjera por más de 778 millones de dólares, reflejaron oportunidades claras para la expansión del seguro.

Baquero enfatizó que el desarrollo económico del Norte, que incluso posicionó su economía como la número 16 de América Latina en términos comparativos, hizo imprescindible fortalecer la cultura aseguradora en los sectores productivos, empresariales y sociales de la zona norte.

Durante el evento, celebrado en un hotel local, también habló el señor Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar.

La filial norte de la entidad en cuestión está presidida por el empresario Luis Núñez e integran además los señores Francisco González, Aracelis Vargas, Freddy Llaverias, Joan García, Juan Carlos Peña y Luis Carreño.

Se indicó que uno de los objetivos principales al anunciar la nueva filial de las compañías aseguradoras y reaseguradoras es fortalecer la cercanía del gremio con los distintos sectores de la economía y contribuir a una mayor comprensión del rol del seguro en las vidas de las personas y en el desarrollo de las organizaciones.