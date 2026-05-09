La mascota Colí porta la antorcha de los Juegos Centreoamericanos y del Caribe santo Domingo 2026 a su llegada a Pedernales, con las autoridades provinciales.

PEDERNALES.- El pueblo de Pedernales se entregó en pleno a la “Ruta Wiche García Saleta, la llama de los valores”, en el inicio este viernes del recorrido del fuego de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El recorrido, que comprendió una distancia de dos kilómetros por las principales vías de Pedernales, incluyó 12 paradas en las que, deportistas, autoridades, profesionales y empresarios protagonizaron momentos emotivos.

La antorcha fue transportada en helicóptero hasta la Fortaleza Enriquillo, donde fue recibida por Colí, la mascota de los Juegos, y luego entregada al alcalde Alfredo Frances Ortiz, quien a su vez, en la segunda parada, se la cedió al atleta juvenil de baloncesto Christofer Manuel Trinidad Herasme.

El fuego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe también fue portado por Minerva Montero, destacada profesional y empresaria turística, así como propulsora del deporte de la provincia.

En cada parada, decenas de personas y vehículos se unían al recorrido, y la cuarta no fue la excepción, donde Cándido Encarnación, pastor de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, recibió el fuego, y luego lo pasó en la quinta estación a Ramón Méndez, director de la Academia de Música de Pedernales.

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El alcalde municipal César Peralta protagonizó el momento en la sexta parada, y luego la deportista, Hilda Monserrat Peña, el deportista docente Odalís Pérez Berroa, así como el doctor Pedro Luis Cáceres Zapata continuaron con el programa del recorrido.

Deportistas de Pedernales dicen presente

Paola Encarnación y Mariyenly Cuello Batista, voleibolistas juveniles, se hicieron sentir en las paradas 10 y 11, y en el destino final, en el emblemático parque Juan Pablo Duarte, la gobernadora provincial Edirda De Oleo, quien tuvo palabras de agradecimiento por tomar a Pedernales como el punto de partida de la “Ruta Wiche García Saleta, la llama de los Valores” y el desfile de la antorcha de los juegos.

El alcalde Alfredo Frances Ortiz entrega la antorcha al atleta juvenil de baloncesto Christofer Manuel Trinidad Herasme.

De Pedernales a Barahona

Para este sábado, desde las 2:00 de la tarde, continuará “La Ruta Wiche García Saleta, la llama de los Valores” en Santa Cruz de Barahona.

Familia de Wiche García Saleta en Pedernales

El recorrido del fuego contó con el acompañamiento especial de Juan Antonio, Juan Andrés y Bernardita, hijos de Juan Ulises García Saleta, así como Claudia Camps y Gina Caamaño.

El acto cerró con las palabras de Juan Antonio García Saleta, quien hizo una reseña histórica de Wiche García Saleta y el peso histórico de sus hechos en el deporte.

“Pienso que los valores que caracterizaron a mi padre fueron la honestidad, solidaridad y la perseverancia. Exhortamos a apoyar los juegos porque es una forma de apoyar a los niños y a la juventud”, dijo Juan Antonio.