El PLD y la FP

Es verdad que si la oposición no logra formar una fuerza política electoral poderosa no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones de febrero, ni las de mayo; también es verdad que, aun uniéndose, perderán, tanto las municipales como las congresuales y presidenciales. Por lo tanto, lo que está en juego es la supervivencia y fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, que cada vez pierde más arraigo, como de la Fuerza del Pueblo, que no tiene fuerza, ni pueblo para competir de tú a tú con el Partido Revolucionario Moderno.

Tal vez lo pueda explicar mejor: El PLD tiene, como enemigo fundamental, no al PRM ni al gobierno, a pesar de los sometimientos a la justicia del entorno cercano del expresidente Danilo Medina; es Leonel Fernández, responsable en gran medida de la derrota del 2020 y su salida del poder.

A ver: El expresidente Fernández no sólo se fue del PLD, sino que hizo un pacto secreto con Luís Abinader y el PRM para hacer posible su triunfo. Luego, como la “gatica de María Ramos”, (la misma que tierra la piedra y esconde la mano) formó un partido con el propósito de aniquilar al PLD y convertirlo en un partido bisagra, como lo son el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, de los que nada más quedan las siglas.

La Fuerza del Pueblo -cuyo nombre nunca debió ser aprobado por ser genérico- fue creado, no para ganar las elecciones del próximo año, sino para debilitar al PLD y que no pueda volver al poder en el 28, como de hecho no puede hacerlo el expresidente Medina, inhabilitado por la Constitución.

El expresidente Fernández quiere fortalecer su partido debilitando al PLD; que sigue siendo una organización grande y fuerte, a pesar de su evidente crisis. La Fuerza del Pueblo tiene que crecer rápidamente, pero a expensas de su casa matriz: el PLD, que se desinfla cada día, con un candidato presidencial malo, como Abel Martínez, que, como he dicho en otras ocasiones, no tiene carisma, ángel ni discurso. Un candidato anodino, que no despierta pasión ni odio, algo fundamental para un líder político. (El propio Abel Martínez, en un gesto noble y enaltecedor debería renunciar y cederle la candidatura a Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito o Margarita Cedeño. Abel tiene un 11% en la última encuesta que tuve en mis manos)

El expresidente Fernández necesita regidores, alcaldes, diputados y senadores. Sólo una alianza con el PLD se los puede dar. El PLD, por su parte, no puede -porque seria afilar cuchillo para su propia garganta-, permitirlo. Lo inteligente es que el PLD mantenga sus fuerzas de cara al 2028, olvidarse del 24, porque Luís Abinader gobernará el país durante los próximos cuatro años.