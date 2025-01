El programa de gobierno de Trump

Contrario a la percepción, la praxis política de Trump es de manual. Los libros sobre cómo hacer una campaña efectiva recomiendan tener un slogan y un mensaje.

El primero podría asimilarse a la visión y el segundo a la misión.

De valores nada porque no es parte de la política. La gran lección del libro El Príncipe de Maquiavelo es que la actividad no guarda ninguna relación con la ética ni la moral.

Trump tiene dos ideas fuerza: Make America Great Again y America First, aunque no son de su autoría. El primero viene de Ronald Reagan y el segundo es una modificación del British First extraído del Manifesto o programa político de David Cameron.

El mensaje es el conjunto de promesas de campaña, lo que se piensa hacer en caso de ganar las elecciones. Casi ningún presidente las cumple, pero Donald Trump sí y a rajatabla, además. Esa es su gran diferencia con cualquier otro político en el mundo.

Llegado al poder, esas propuestas se convierten en el programa de gobierno. Es decir, en el conjunto de objetivos, políticas y decisiones y se buscan los medios o instrumentos para alcanzarlos.

En el frente local, Trump retomó las ambiciones económicas de su gestión anterior de atraer inversiones, reducir el déficit comercial y ahora le añade bajar la inflación y los gastos gubernamentales. Igual volvió con el tema migratorio y lo refuerza eliminando la nacionalidad por nacimiento si los padres de los nacidos están en situación irregular.

En la esfera global o geopolítica regresó con otra inteligencia del imperio.

En vez de guerras y sanciones suicidas, busca expandir el territorio de USA, algo que parecía cosa del pasado. La intención de comprar a Groenlandia, retomar el Canal de Panamá y de cambiarle el nombre al Golfo de México van en esa dirección.

Por otro lado, la coyuntura le impone terminar con la guerra de Ucrania y buscar una paz duradera en el Medio Oriente. El principal instrumento a utilizar para hacer cumplir los objetivos económicos, geoeconómicos y geopolíticos es aumentar las tarifas de importación a todos los países de los cuales quiere sacar algo o no se plieguen a las políticas de USA.

Creó el departamento de eficiencia gubernamental para reducir los gastos y bajará la inflación hundiendo el precio de la energía porque influye en los costos de todos los demás productos y servicios.

Para eso extraerá gas y petróleo como cosa loca.

Trump ha cumplido con todos los pasos de la buena política con una rigurosidad académica.

Si eso es ser imprevisible e inestable, que venga Dios y lo vea.

Por: José Café

robert539@hotmail.com