El PSG se casa con la gloria y se corona campeón en la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones.

Por fin, el club que fue transformado por miles de millones de dólares qataríes y que compró y vendió una sucesión de los mejores jugadores del mundo en un extravagante intento por llegar a la cima, ha conseguido el grande.

El premio más importante del fútbol europeo de clubes tiene un nuevo hogar después de que el PSG goleara 5-0 al Inter de Milán en la final del sábado en Múnich .

«Ya está en el bolsillo, nos lo llevamos mañana a París», dijo el entrenador Luis Enrique. «Mi primer día en el campus del PSG dije que el objetivo final era llenar la vitrina de trofeos. El único trofeo que faltaba era la Champions League. Aquí lo hemos conseguido».

Fue el trofeo que ni Lionel Messi, Neymar ni Kylian Mbappé pudieron entregar al club francés. Luis Enrique lo ha conseguido tras liderar la transición del PSG de una era de fichajes galácticos a una de auténtica construcción de equipo.

Fue entonces oportuno que Désiré Doué, el delantero francés de 19 años, emblema de la nueva generación del club, fuera la principal inspiración y el jugador estrella del partido, en el que el PSG logró la mayor victoria en una final en los 70 años de historia de la competición. En una actuación brillante, Doué marcó dos goles y dio una asistencia en poco más de una hora de juego antes de ser sustituido.

El técnico Luis Enrique celebra su tercer título de la UEFA Champions League.

“Es maravilloso, es mágico, estamos reescribiendo la historia de este club y del fútbol francés”, afirmó.

Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia y el suplente Senny Mayulu marcaron junto al doblete de Doue en un partido en el que el PSG podría haber conseguido una victoria aún más abultada.

«Es excepcional», dijo el delantero Ousmane Dembélé. «Es especialmente bueno porque lo hicimos con estilo».

El PSG se une a la realeza europea

Ahora el PSG puede realmente estar a la altura de la realeza del fútbol europeo. No por su facturación ni por su merchandising, sino por sus logros en el campo. La Champions League es el barómetro definitivo de los clubes de élite del continente y, hasta ahora, el PSG ha sido un contendiente brillante que siempre se ha quedado corto.

Todo cambió en el Allianz Arena, la casa del Bayern de Múnich, uno de los titanes de Europa, y escenario ideal para el momento cumbre del PSG. Sobre todo porque fue contra el Bayern contra el que perdió su única otra final de la Champions League en 2020, dejando a Neymar llorando en un estadio vacío en Lisboa, donde la afición se quedó sin público debido a la pandemia.

En esta ocasión, miles de hinchas del PSG estuvieron allí para disfrutar del momento, ondeando banderas, encendiendo bengalas y acallando a sus rivales del Inter, muchos de cuyos seguidores abandonaron el estadio mucho antes del pitido final.

Habían estado festejando en las calles de Munich durante todo el día, pero eso no fue nada comparado con las escenas de alegría cuando el capitán Marquinhos levantó el trofeo en alto mientras fuegos artificiales y confeti dorado explotaban detrás de él.

«No me queda nada, lo he dado todo», declaró Marquinhos a Canal Plus. «La afición está orgullosa de nosotros. Aprovéchenlo al máximo, chicos. Los quiero».

Después de tantos reveses en esta competición, el PSG realmente cumplió esa noche.

El campeón francés tardó solo 12 minutos en adelantarse con una jugada rápida y precisa cuando el pase filtrado de Vitinha al área llegó a los pies de Doué. El delantero pudo haber disparado, pero en su lugar, cedió a Hakimi para que rematara a puerta vacía.

El exjugador del Inter Hakimi silenció sus celebraciones, pero los fanáticos del PSG enloquecieron.

Ocho minutos más tarde, la ventaja se duplicó cuando el disparo de Doué desde la derecha del área se desvió en Federico Dimarco y superó al portero del Inter, Yann Sommer.

Marcó su segundo gol en el minuto 63, deslizando el balón hacia el ángulo inferior cuando estaba frente al arco.

Kvaratskhelia añadió el cuarto 10 minutos más tarde y Mayulu anotó en el 86, apenas dos minutos después de entrar.

Doué y Mayulu se convirtieron en el tercer y cuarto adolescente en marcar en una final de la Liga de Campeones después de Patrick Kluivert en 1995 y Carlos Alberto en 2004.

Luis Enrique dobla y triplica

Luis Enrique, que ganó la Liga de Campeones de 2015 con el Barcelona, ​​se convirtió en el séptimo entrenador en ganar el trofeo con dos equipos diferentes, uniéndose a los grandes Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y José Mourinho.

También llevó al PSG a su primer triplete de trofeos (la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Copa de Francia), igualando su logro con el Barcelona hace 10 años.

Sus jugadores lo lanzaron al aire para celebrarlo después del silbato.

“Somos ambiciosos, vamos a seguir conquistando el mundo del fútbol”, afirmó.

Para el PSG, este momento se ha estado gestando durante 14 años desde que fue comprado por Qatar Sports Investments en 2011 y, inundado de nuevas riquezas, apuntó a fichajes importantes para acelerar su camino a la cima.

Era de los Galácticos

Llegaron las superestrellas Zlatan Ibrahimovic, David Beckham y Edinson Cavani. La apuesta se disparó con la llegada de Neymar por un récord de 262 millones de dólares, Mbappé y, finalmente, Messi, lo que permitió al PSG alinear posiblemente la plantilla de delanteros más rica de la historia, pero aún sin un trofeo de la Champions League.

La salida de ese último trío estelar de los últimos dos años ha sido el punto de inflexión, con un mayor enfoque en el equipo en lugar de una colección de estrellas.

No es que la transformación del PSG no haya tenido un coste.

Podría ser una buena narrativa el hecho de que haya evitado el enfoque de alto gasto de antes para formar orgánicamente un equipo capaz de vencer a todos los aspirantes de toda Europa. Sin embargo, es todo lo contrario. Si bien no cuenta con los jugadores estrella del pasado, este sigue siendo uno de los equipos más caros del fútbol mundial.

La victoria también planteará más interrogantes sobre la intervención de los Estados en el fútbol y el llamado lavado de imagen deportivo, dado el generoso apoyo de Catar al PSG, que le permitió conquistar Europa. Su victoria llega apenas dos años después de que el Manchester City, con el respaldo de Abu Dabi, ganara el trofeo, de nuevo contra el Inter.

Decepción del Inter

El Inter, por su parte, iba encaminado a su triplete hace poco más de un mes, pero ha terminado la temporada con las manos vacías.

Tras haberle rozado el camino al Manchester City en la final de 2023 en Estambul, el gigante italiano se vio superado por completo por el PSG. La presencia de numerosos asientos vacíos en el lado del Inter durante la segunda mitad sugería que la afición ya había visto suficiente.

“Estamos muy decepcionados”, dijo el entrenador Simone Inzaghi. “Las derrotas te hacen más fuerte. Ya pasamos por esto antes, cuando perdimos la final en Estambul, pero al año siguiente ganamos el título de liga”.