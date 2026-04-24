La embajadora de EE. UU., Leah Campos, junto al ministro de Turismo, David Collado, durante un recorrido en la Ciudad Colonial.

Santo Domingo.– La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Campos, realizó ayer jueves un recorrido por la Ciudad Colonial de Santo Domingo junto al ministro de Turismo, David Collado, con el objetivo de conocer de primera mano los proyectos de transformación que se ejecutan en ese importante destino histórico y cultural.

El recorrido inició en el Parque Duarte, donde la diplomática fue recibida por artesanos locales y participó en exposiciones y degustaciones de productos nacionales.

Durante la visita, tanto la embajadora como el ministro disfrutaron de tradicionales frío-frío y coco de agua, además de apreciar piezas artesanales elaboradas en ámbar y larimar.

Posteriormente, la delegación se desplazó por emblemáticas vías como las calles Billini e Isabel la Católica, así como por espacios icónicos del casco histórico. Entre los puntos visitados figuran el Alcázar de Colón, el Convento de los Dominicos, la Plaza Tirso Molina, la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, así como las plazas España y San Antón y el Museo de la Fortaleza de Santo Domingo.

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De acuerdo con informaciones ofrecidas durante la jornada, actualmente la Ciudad Colonial recibe alrededor del 8 % de los turistas que visitan la República Dominicana, lo que refuerza la importancia de las iniciativas de revitalización en curso.

El recorrido permitió destacar el valor del patrimonio histórico, la cultura y el trabajo conjunto entre autoridades y sectores vinculados al turismo, orientado a fortalecer el desarrollo sostenible de la Ciudad Colonial como uno de los principales atractivos del país.