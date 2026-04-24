SANTO DOMINGO.- Santiago Hazim y demás imputados de estafar al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con más de 15 mil 900 millones de pesos, regresarán a los tribunales el 5 de mayo para la revisión obligatoria de la medida de coerción.

La fijación de la audiencia, en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se produce luego que la Corte de Apelación ratificara la prisión preventiva de 18 meses para Hazim y los demás encartados en el expediente.

La revisión de la medida coercitiva estaba fijada para una fecha anterior, pero fue reprogramada para el 5 de mayo, como consecuencia del proceso de apelación.

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Hazim se desempeñó como director ejecutivo de Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025. Según el Ministerio Público, él habría encabezado un esquema de corrupción sistemático para beneficiarse de la institución a través de diversas irregularidades administrativas y contratos maliciosos.

En diciembre de 2025, el juez Rigoberto Sena le impuso 18 meses de prisión preventiva, medida que fue ratificada por los tribunales en febrero de 2026.

El grupo, liderado por Hazim, enfrenta acusaciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno y lavado de activos.

Otros Implicados Relevantes son Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico y Eduardo Read Estrella.