El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este miércoles que ni el Congreso Nacional ni la clase política cederán a las presiones de los empresarios para modificar la cesantía laboral.

El senador afirmó que la sociedad puede estar segura de que ese derecho adquirido de los trabajadores “no será tocado” dentro de las observaciones que realiza el Poder Legislativo al Código Laboral.

“Puede estar tranquila la población, porque nosotros siempre hemos dicho que la cesantía nunca ha estado en juego”, expresó De los Santos, previo a la vigésima Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebra en el país.

La Cámara Alta aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley 16-92, que establece el Código de Trabajo.

Ricardo de los Santos afirma que la clase política protegerá la cesantía laboral en la modificación del Código de Trabajo que debate el Senado

Los senadores señalaron que la iniciativa busca adaptar el marco legal al mercado laboral actual y a los avances tecnológicos, respondiendo así a las necesidades tanto de trabajadores como de empleadores.