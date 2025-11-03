Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó este lunes que ya comenzó a llegar a Jamaica la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno dominicano para apoyar a la isla tras el paso del huracán Melissa, fenómeno que ha dejado al menos 32 fallecidos y severos daños en infraestructura.

El mandatario explicó que una primera partida fue enviada por vía aérea, mientras que una segunda será transportada por mar en los próximos días. También anunció que ya firmó las aprobaciones para el envío de asistencia a Cuba, la cual se ejecutará por aire y mar, al tiempo que se mantiene coordinación para apoyar a Haití, igualmente afectado por el ciclón.

Quizas te interese: Haitianos encabezan las deportaciones desde República Dominicana en los últimos 4 años

Abinader destacó que alrededor de 2,200 dominicanos residentes en Jamaica, principalmente en los sectores de turismo y construcción, están en contacto con la Embajada de República Dominicana y que se trabaja con la aerolínea Arajet para facilitar su retorno mediante vuelos humanitarios gratuitos.

El primer ministro jamaiquino Andrew Holness calificó la devastación provocada por Melissa como “sin precedentes en décadas”, indicando que el acceso a comunidades aisladas y carreteras bloqueadas continúa dificultando la distribución de la ayuda internacional.