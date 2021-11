Empresarios buscan oportunidades negocios en RD

Santo Domingo.- Con el fin de estrechar los lazos comerciales e identificar nuevas oportunidades de negocio entre Puerto Rico y República Dominicana, una delegación de 20 empresas puertorriqueñas de diversos sectores económicos arribó al país para participar de una misión comercial, liderada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC).

El secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, expresó que además de contar con una «localización privilegiada, clima y cultura de negocios afines y un fuerte interés de fortalecer la actividad económica de la región del Caribe», República Dominicana representa un socio comercial de primer orden para los productos y servicios de ese país.

«Gracias al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), se han creado nuevas oportunidades económicas que ha permitido eliminar tarifas, abrir mercados, facilitar el comercio y la inversión, además de promover la integración regional.

Bajo ese renglón, es importante aprovechar las ventajas competitivas que tienen ambos mercados y promover ese intercambio bilateral que será de beneficio mutuo para todas las empresas participantes”, afirmó Cidre Miranda.

Para lograr esta integración, Puerto Rico cuenta con una oficina comercial en la República Dominicana. Esta oficina, adscrita al DDEC, sirve de enlace en el ámbito político y privado para todo aquel empresario interesado en realizar negocios en la República Dominicana y facilitar el establecimiento de empresarios locales que deseen ampliar sus operaciones en este mercado.

Entre los servicios ofrecidos están: orientación y asesoría sobre cómo hacer negocios en República Dominicana, asesoría en materia de comercio exterior, normas de importación y exportación, aduanas, canales de distribución, coordinación de agendas de negocios y “business matchmaking” con clientes prospectos para empresas puertorriqueñas, además de servicios de apoyo y logística para misiones comerciales entre República Dominicana y Puerto Rico. Todos los servicios provistos por la oficina son libres de costo.

La delegación empresarial puertorriqueña está compuesta por las empresas A1 agroservicios (productos para invernadero), AC Culinary Group LLC (sazonadores, especias envasadas), Aquatech Industrial Inc (medidores de agua), Caribbean Metal Fabricators (manufactura en acero), C2S Consulting Success (consultoría tecnológica), Ellco Group LLC (control y prevención de incendios), Gasco Industrial (manufactura productos de consumo), Green Pack of PR (alimentos), Gulbrandsen Puerto Rico dba G2O Technologies (productos químicos), Internet Vision Development (INVID) LLC (desarrollo de software), Luarca Trading LLC (distribuidora de productos), Megatech Distribuidor LLC (distribuidor de equipo de cómputos), Nido Group (manufactura y distribución de materiales de construcción) Olein Manufacturing (productos para mantenimiento y limpieza automotriz y del hogar), Organic Health Labs (suplementos nutricionales), Outcome Project (servicios de gestión y análisis de datos) , Producciones La Tara LLC (casa productora), R’Brothers, LLC Sangria Dos Hermanos (bebida a base de vino) , San Juan Artisan Destillers (ron destilado con infusión de frutas), TFGG PR (servicios técnicos de ingeniería e informática) y Valero, Inc. (manufactura y reparación de carritos de compra). La coordinación de la misión estuvo a cargo del Programa de Comercio y Exportación del DDEC.

El próximo jueves, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi estará de visita en República Dominicana donde tendrá una reunión con la Delegación de Empresarios participantes de la Misión Comercial y luego visitará el Palacio Nacional para reunirse con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Nelson Torres, director oficina comercial del DDEC en República Dominicana; Iris Santos, subsecretaria del DDEC; Soraya Morón, secretaria auxiliar de operaciones del DDEC; y María Batista, directora Programa de Comercio y Exportación del DDEC