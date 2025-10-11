Santo Domingo.-Empresarios chinos, propietarios de las tiendas Suplax, de la avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional y Decoplax, en Licey al Medio, Santiago, fijarán este domingo su posición con relación al cierre de sus tiendas por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Su representante Salvador Catrain, hablará con los medios de comunicación en rueda de prensa en la Torre Empresarial, cuarto nivel, de la avenida Sarasota, número 20, sector Bella Vista Distrito Nacional.

Dijo que ofrecerá importantes declaraciones a partir de las 10:00 de la mañana con relación al cierre irregular de las tiendas Suplax, de la avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional y Decoplax, en Santiago, donde más de 500 empleados han quedado sin su trabajo y el abuso que están cometiendo las autoridades en un mercado de libre competencia.

El Mived, dispuso el cierre se produjo mientras los negocios operaban con normalidad.

El establecimiento ya había enfrentado acciones de paralización en ocasiones anteriores por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y la Alcaldía de Santiago; sin embargo, pese a las disposiciones, las labores nunca fueron detenidas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas reales de la clausura de los negocios chinos.

En las instalaciones actualmente permanecen únicamente agentes de seguridad privada, mientras el comercio continúa cerrado bajo disposición de las autoridades.

Sin embargo de acuerdo a la ley que creó el Mived está entidad está facultada para el cierre de proyectos en construcción.