La decisión de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de proponer a su Convención Nacional la extensión de los mandatos de sus autoridades, al parecer, se trata de un movimiento estratégico para preservar la cohesión interna y enfocar sus esfuerzos hacia la consolidación institucional.

La iniciativa contempla una prórroga de un año para la dirección nacional del partido y de hasta dos años para las demás estructuras dirigenciales, territoriales y sectoriales.

PRM

Como argumento para esa decisión, dada a conocer el pasado viernes, el PRM dijo que la iniciativa se debe a los desafíos “económicos y sociales, fruto de la crisis internacional”.

Según una fuente, la alta dirigencia del PRM busca desactivar a tiempo eventuales «guerritas internas» y fricciones que suelen generar las campañas por el control del partido, permitiéndose concentrar su energía en fortalecer su estructura y respaldar la gestión gubernamental.

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Se da por sentado que la propuesta cuenta con el aval y consenso de los dos principales líderes y referentes de la organización: el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía.

Sin duda, ese respaldo del liderazgo mayoritario anticipa que la decisión de la cúpula terminará imponiéndose en la Convención Nacional.

Rechazo

Sin embargo, la intención de la Dirección Ejecutiva ha comenzado a generar reacciones de rechazo en algunos sectores que abogan por la renovación inmediata de los cuadros directivos.

Entre las voces disidentes que han expresado su oposición públicamente se encuentran los dirigentes perremeístas Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), y el diputado Eugenio Cedeño.

Por ejemplo, el primero dijo ayer en su cuenta de X: “La mayor derrota radica en terminar calcando hábitos y manías que se combatieron. Y en la arena política adquiere categoría de tragedia. Por eso, la historia tiene un lugar reservado a los inconsistentes, pragmáticos e incoherentes: repulsa pública”.

En ese ínterin, el máximo líder de la organización, Luis Abinader, encabezará mañana una reunión de la Dirección Ejecutiva, encuentro pautado para las 8:00 de la noche en la casa nacional del PRM, ubicada en la avenida 27 de febrero, Distrito Nacional.

En tanto, se espera que el miércoles el máximo órgano de dirección del oficialismo se reúna nueva vez en su local con autoridades nacionales y del exterior del país, a fin de lograr el mayor consenso con miras a la extensión de dicho periodo.

Mientras tanto, durante el fin de semana, los principales dirigentes perremeístas recorrerán gran parte del territorio nacional para llevar un mensaje claro: sí a la extensión del mandato.

Autoridades y Luis

El presidente de esa organización, la ocupa el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; las secretarías general y de organización, descansa sobre los hombros de Carolina Mejía y Deligne Ascención, respectivamente.

Existía un consenso para que a partir del mes próximo, Abinader asumiera la presidencia del PRM, quien no tendría que someterse a votación, contrario a otras posiciones internas.