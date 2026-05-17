Acción del partido en el cual Salcedo se impuso al Cibao 2-0.

El onceno de Salcedo FC dio un paso más hacia la corona, cuando se impuso a Cibao FC 2-0 en el partido de ida, de la final de la Liga Dominicana de Fútbol 2025-2026), jugado en el estadio Domingo Polonia, en el campeonato dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El partido de vuelta y decisivo del torneo, será jugado el domingo 24 en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Los goles del encuentro fueron anotados por Daniel Jamesley, su número 25 del torneo y el jovencito Esstiel Reyes su segundo.

Mientras que el cancerbero de los locales Odalis Báez, no permitió que el baló n naranja entraran en su territorio.

Fue la primera victoria para Salcedo FC contra Cibao FC en 5 partidos anteriores, los campeones defensores ganaron 3 y empataron 2.

El encuentro fue una verdadera fiesta desde antes de echar a rodar el balón, con las gradas llenas de un colorido público, que tocaba cornetas, adornaba el escenario con serpentinas y ondeaban banderas azules y naranjas.

Salcedo demostró mucha personalidad en el encuentro en el cual se impusieron a los de Santiago.

Ni la lluvia quiso perderse el espectáculo y desde el pitazo inicial rociar el estadio, con una multitud que previno hasta el clima y llevaron paraguas, que abrieron en la tribuna.

Se jugaba el minuto 25 cuando el goleador Daniel Jamesley cobró un tiro libre, el cual cobró con potencia y lo coló por un lateral de la portería hasta el fondo de la red para el 1-0 a favor de los dueños de casa.

Así, dos minutos más tarde se completó la primera mitad y ambos clubes se fueron al descanso con la diferencia mínima de 1-0.

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Para el tiempo complementario no hubo cambios y los dos oncenos salieron con los 22 jugadores que comenzaron.

En el minuto 60 se produjo el primer cambio de los visitantes, cuando entró Cesarín Ortiz y salió Omar De la Cruz.

El estadio Domingo Polonia se estremeció al minuto 69, cuando Esstiel Reyes soltó un misil, que cruzó por el medio del tránsito congestionado y puso el marcador 2-0 a favor de Salcedo FC.

El onceno Naranja hizo tres sustituciones al minuto 76, poniendo en el césped a Javier Roces, Leonardo Villalba y Ángel Pérez.

El nativo de Salcedo, Edwin “Gato” Frías, quien juega para el Cibao FC, fue puesto al cuidado del arco Naranja por el Director Técnico Junior Scheldeur.

Completó el onceno inicial con el Capitán Jean Carlos López, Julio César Murillo, Edwarlyn Reyes, Mateo Palacios, Ernesto “Che” Trinidad, Kleimar Mosquera, Omar De la Cruz, Yunior Peralta y Rivaldo Correa.

El míster del equipo local, Arturo Berroa colocó en la portería, al veterano Odális “Kalimán” Báez.

Luego alineó al Capitán Carlos Rossell, Jairo Alegría, Arismendy Jiménez, Brayan Bermúdez, Esstiel Reyes, Hansley Martínez, Daniel Flores, Cherry Jean, Klefer Delgado y Daniel Jamesley.