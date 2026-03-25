Esta reducción, de acuerdo a datos del “Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales diciembre 2025”, representa alrededor de RD$1,464 millones al cambio de la moneda local.

La inversión de las empresas públicas del sector eléctrico dominicano se redujo en el año pasado, al pasar de US$524.52 millones en 2024 a US$500.47 millones en 2025, lo que indica una disminución interanual de 4.6 % que equivale a una reducción absoluta de US$24.05 millones, según reporte del Ministerio de Energía y Minas.

Esta contracción en las inversiones por parte de las empresas, de acuerdo a datos del “Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales diciembre 2025”, representa alrededor de RD$1,464 millones al cambio de la moneda local.

La baja fue impulsada en términos absoluto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). Mientras que, de manera porcentual, la mayor caída la refleja la Empresa de Generación de Electricidad Punta Catalina (EGEPC).

Las distribuidoras

En el caso conjunto solo de las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste, el total de inversión bajó de US$237.80 millones en 2024 a US$192.43 millones en 2025. Este desempeño refleja una reducción de un 19.1 % o en términos absoluto de US$45.37 millones.

Dentro de este grupo, Edeeste registró la mayor contracción. La inversión de esta distribuidora pasó de US$104.2 millones a RD$66.1 millones, en el período analizado, para una caída de un 36.6 %, equivalente a US$38.2 millones menos.

Edenorte tuvo un comportamiento similar. Su cantidad invertida paso de US$75.8 millones a 63.6 millones, lo que indica una baja de 16.1 %, equivalente a una disminución absoluta de US$12.2 millones.

En contraste, Edesur fue la única que mostró crecimiento en el año pasado. Sus inversiones pasaron de US$57.7 millones a 62.6 millones, para un aumento de 8.5 % o una ejecución mayor de US$4.92 millones.

El comportamiento de las distribuidoras refleja una desaceleración en proyectos de expansión y/o modernización de redes, tradicionalmente enfocados en la reducción de pérdidas y la mejora del servicio eléctrico.

Empresas de generación

En el segmento de generación, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) registró una leve reducción en su inversión, al pasar de US$211.12 millones en 2024 a US$203.63 millones en 2025, lo que representa una caída de US$7.49 millones o una variación negativa interanual de 3.5 %.

En tanto que, la Central Termoeléctrica Punta Catalina registró la mayor caída relativa del período. Su inversión descendió de US$4.29 millones a US$0.85 millones, para una contracción de un 80.2 %, equivalente a una disminución absoluta de US$3.44 millones.

Transmisión

Por otro lado, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) se consolidó como el principal motor del crecimiento en el sector en el tema de inversión, al incrementar lo destinado en 45.2 %, pasando de US$71.30 millones a US$103.56 millones, para un aumento absoluto de US$32.26 millones.

Este incremento podría indicar un fortalecimiento de la infraestructura de transmisión, clave para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y facilitar la integración de nueva generación, incluyendo fuentes renovables. Esta empresa junto a Edesur fueron las únicas que reportan un incremento en el gasto de inversión, con los fines de mejorar sus operaciones.