Enfoque semanal

Un ministro eficiente

Sin lugar a dudas uno de los funcionarios que mayor tiempo dedica a sus labores es el exsenador perredeísta por la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) y actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.

No obstante dicho lo cual hay que reconocer que en el gabinete del Presidente Luis Abinader Corona hay altos funcionarios que también dedican altas horas de trabajo a sus tareas, como los titulares de las Fuerzas Armadas teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. El de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisono y el ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps García, y paro de contar para no hacer muy larga la lista.

Solo hay que señalar que el licenciado Vásquez Martínez forma parte de la comisión encargada por el presidente Luis Abinader para transformar la Policía Nacional, la creación de más de veinte nuevas oficinas de la Dirección General de Migración y el programa de desarme a la población civil que ilegalmente portan dichos implementos, así como el ministro de Trabajo De Camps García encargado de los reclamos del sector obrero patronal.

El licenciado Vásquez Martínez conocido por su cordialidad tiene por delante la ardua tarea, en colaboración con otros funcionarios y empresarios civiles de corregir, con la ayuda de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y España, las deficiencias que actualmente están en proceso de corrección, de la institución que tiene a su cargo el cuidado del orden público, así como poner coto a la proliferación de extranjeros que circulan ilegal y libremente por todo el país, entre otras tareas.

Transformar la Policía Nacional, que nació torcida por obra y gracia del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, no es tarea fácil con más de 70 años de fundada, cosa que no puede alcanzarse como piensan algunos en días, semanas o meses, si no que requerirá de varios años de duro trabajo.

Igualmente la crisis de Haití ha demandado del Ministro de Interior y Policía un mayor trabajo para poner coto a la situación creada por cientos de miles de haitianos que movidos por la crisis de su país, circulan en nuestro territorio sin ningún tipo de control.

Situación que no puede permitirse y obliga a los inspectores de migración a emplearse a fondo, que es precisamente lo que están haciendo por instrucciones del ministro Vásquez Martínez.

Por: Jerez Wisky

[email protected]