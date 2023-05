Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Día de las Madres en EUA: Este domingo fue celebrado el “Día de las Madres” en USA. Se conmemora el segundo domingo de mayo de cada año, al igual que en varios países del mundo. La celebración surgió luego que una activista norteamericana llamada Anna Jarvis luchara para que se escogiera esta fecha en conmemoración al fallecimiento de su madre en 1905. En este día tan especial salud, éxitos y larga vida a todas las madres dominicanas residentes en territorio estadounidense, al igual que otras etnias. ¡Felicidades! Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=U6BSHhBZzqw

►PRSC desmiente PRM-NY: El pleno de la filial del PRSC en NY desmintió que Benito Cáceres, juramentado recientemente en el PRM bajo el alegado de haber sido presidente del reformismo en Connecticut, haya presidido en algún momento el partido en ese estado, y que tampoco ha pertenecido a la organización. En documento de prensa, precisan que el PRM-NY ha publicado como un “trofeo de guerra” que Cáceres se juramentó junto a su equipo en el PRM, sin embargo, solo figura él levantando la mano, como el “llanero solitario”, comprobándose en el video y foto que es falso de toda falsedad “lo de su equipo”. Ver video entre 3:04 a 3:15 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=sV-Ywm4jG18 El acto fue una “parafernalia”. Diiicen que “para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado”. Precisan que Cáceres ha sido empleado y viejo amigo del actual senador por Espaillat, Carlos Gómez, y trabajó con él cuando fue candidato a diputado por el PRSC en la Circunscripción 1-USA en el 2016, y luego en Moca en el 2020 como candidato a senador por el PRM. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_XZsSSilXBI Los perremeístas sostienen que el senador Gómez vino desde la RD a esta actividad. Se hizo acompañar en caravana de directivos de la seccional del PRM-NY, entre ellos Johanna Miranda (La Beba), vice presidenta de la seccional; Moisés Sánchez, presidente de la juventud; Cirilo Moronta, precandidato a diputado, y Alejandro Rodríguez -Tontón-; entre otros. Los reformistas exhortan a los perremeístas actuar con transparencia y a decir la verdad a la comunidad, como se expresa en Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. “Y si ellos no quieren actuar así (transparente y decir la verdad) hacia sus superiores políticos en RD serían sus problemas, porque la actividad fue un ABM = Allante, Bulto, y Movimiento”. ¡Ah! Una fuente informó que Elida Almonte quiso obligar al cónsul Eligio Jáquez para que asistiera a tan “extravagante juramentación”, pero su veteranía y experiencia política le aconsejó “no ir”. ¡Bueeeno!

►Denota interés por su comunidad: El precandidato a diputado de la FP por la Circunscripción 1-USA, Ramón Tallaj Jr. demuestra una vez más su interés de servir a su comunidad, diiicen observadores políticos en NY. Desde hace tiempo viene efectuando obras filantrópicas, de orientación y apoyo entre los diferentes sectores que la componen en varios estados de dicha Circunscripción (Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island, entre otros). Este domingo, por conmemorarse el “Día de las Madres” en EUA, agasajó el sábado pasado a más de 750 mujeres dominicanas en el local principal del partido, ubicado en el Alto Manhattan. Allí se rifaron cerca de 200 diferentes artículos para uso del hogar; se homenajearon a varias destacadas féminas quisqueyanas; se brindó un variado bufete; orquesta en vivo bailable; bebidas (vinos, cervezas, sodas, sangría, cóctel). Las madres asistentes salieron convencidas de que Tallaj Jr. debe ser el diputado de la comunidad. Así lo manifestaban al salir del evento que duró unas 4 horas. Todas se mostraron como si hubiesen sido «quinceañeras en amores” con Tallaj Jr. Video: https://www.youtube.com/watch?v=wJzuzTYwSMI

►Aplauden se comience rebajar combustibles: Dominicanos en esta ciudad hablan, analizan y comentan, coincidiendo todos en aplaudir que el gobierno del presidente Luis Abinader haya comenzado a rebajar los precios de los combustibles en la RD. La medida tendrá validez entre el 13 al 19 de mayo. Aunque disminuirán los precios, se dispuso un nuevo aumento de $5 pesos al gas natural y de $2.55 al avtur. Precios actuales: Gasolina premium – RD$291.60 galón; Gasolina regular -$273.50 galón; Gasoil regular -$221.60 galón; Gasoil óptimo -$239.10 galón; Avtur -$173.98 galón; Kerosene -$325.10 galón; Fuel oil #6 -$186.61 galón; Fuel oil 1 % -$206.27 galón; Gas Licuado de Petróleo (GLP) -$141.60 galón; y Gas natural -$38.97 pesos por m3. “El Gobierno ha gastado en el subsidio a los combustibles durante los últimos tres años RD$52,425 millones, realidad esta que precisaba intensos sacrificios cuando el mercado imponía valores indeseados por todos, a los que el gobierno respondió con un plan de subsidios extraordinarios, que en ocasiones ascendió solo para una semana a más de 1,800 millones de pesos», afirma Industria y Comercio.

►Un lío y no es de ropa: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo Políticos, profesionales y ciudadanos comunes en el Alto Manhattan sostienen que en RD hay un lío y no es de ropa, en cuanto a la aprobación por parte de la JCE del 20 % de las reservas de las candidaturas por cada nivel de elección para el 2024. Hipólito Mejía advierte a la oposición que les lanzarán “bombas” si salen a protestar. Ver: https://www.youtube.com/shorts/RdTftmRicFw ¡Wepa! Diiicen los sabiólogos, todólogos y opinólogos, entre otras cosas, que el presidente Luis Abinader fue a principio de este mes a un programa y proclamó “solamente puede reservarse un 20 % por cada nivel de candidatura”, y la JCE no había decidido aún. Luego, el organismo electoral recoge eso mismo, emite un borrador y lo aprueba. Cerca de 26 partidos mayoritarios y minoritarios expresan su rechazo, pero el PRM apoya la misma. Un “docto”, creyéndose un catedrático en la materia, dijo ante un grupo de sus connacionales en la avenida Saint Nicholas “el artículo 136 de la ley 20-23 (Ley Orgánica de Régimen Electoral) establece claramente que las alianzas son en una, en varias o en todas las provincias en seis de los siete niveles de elección, por lo que creemos que la Junta tiene el tiempo para entrar en diálogo con los partidos políticos a los fines de que se corrija esto», porque la JCE ha hecho una interpretación errónea, ya que reduce la cantidad de cuotas a reservar y “torpedea” todos los procesos de alianzas que llevan a cabo los partidos de oposición. «Esto es, añadió, un problema de legalidad, porque esa resolución se superpone a una ley (20-23) y la Junta no tiene la capacidad de legislar”. ¡Ay! El precedente electoral. Ver: https://hoy.com.do/el-precedente-electoral/

►En la confianza está el peligro: «Gente de confianza» matando y robando a los amigos. 1) La semana pasada fue asesinado en La Vega por personas de su confianza el empresario Fausto Reyes Tejada, residente en USA. Dijo la PN 2) Un hacendado y su esposa fueron muertos el pasado fin de semana en La Isabela, Puerto Plata, por una persona de confianza. Dijo la PN. 3) El exponente urbano Crazy Design denunció recientemente que estando en NY 3 desconocidos lo asaltaron a punta de pistola en el apartamento, llevándole cadenas, anillos, brazaletes, relojes, lentes, pasaporte y tarjeta de crédito. Afirmó que el asalto fue mandado hacer por personas de su confianza, fue “traicionado”. 4) Hace una semana, esta columna había especificado casos donde amigos de confianza habían ordenado asaltos contra dominicanos que viajaron a RD desde NY. 5) El atraco donde murió en Santiago el niño Gioser Luis Feliz, 9 años, planificado por el mejor amigo de su papá. Dijo la PN. 6) PN acusa hombre de planificar asalto contra su padre en Moca luego de regresar de EUA, hiriéndolo y llevándole 10 mil dólares. Ante la situación, como medida de prevención, diiicen, es recomendable que cuando se esté junto con amigos, llamar en su presencia uno de nuestros familiares y dejar constancia de que anda junto a él, para que quede en su mente que cualquier cosa que pase será fuente de información de inmediato. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “en la confianza está el peligro”. “El exceso de buena fe nos conduce con frecuencia al daño”. Otro le contestó: Este refrán recomienda que se esté siempre sobre aviso”.

►Dominicanos alarmados: La reciente denuncia del postulado candidato a diputado por la Circunscripción 1-USA, Yomare Polanco, de que la JCE gasta $1,000 dólares (equivalente a $55 mil pesos dominicanos) la hora en abogados para defender el denunciado fraude congresual en su contra y el desfalco de cinco millones de dólares en las pasadas elecciones, ha causado alarma entre muchos dominicanos. En marzo pasado, el propio presidente de la JCE, Román Jáquez, admitió en esta ciudad que el organismo electoral fue debidamente citado en el caso Polanco por la Corte Federal en Pensilvania y asumirá su defensa sin interés de controversias. Los criollos comentan que la JCE, con solo pagar de manera ínfima 20 días de abogados de ocho horas cada uno serían, US$1,000 x 8 = US$8,000 diario x RD$55.00 = RD$440 mil x 20 días = RD$ 8 millones 800 mil. Otros calculan que si se prolonga por un año involucraría decenas de millones de RD$. ¡Uff!

►¿Poderosísima mano impide resolver?: Analistas y sabichosos dominicanos en Brooklyn, analizando el denunciado fraude contra Yomare Polanco, concluyeron que una mano diestra y poderosísima apadrina no resolverlo, porque las pruebas y pedidos sobran para darlo a conocer. Veamos: El congresista Adriano Espaillat declaró “fraude contra Yomare Polanco no puede quedar impune”. Ver: https://elmunicipe.com/adriano-espaillat-asegura-fraude-contra-yomare-polanco-no-puede-quedar-impune/ Leonel Fernández expresó en NYC “pienso que se ha estado investigando eso y se van encontrado evidencias, indicios, pruebas de que efectivamente hubo una alteración de la voluntad popular”. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/leonel-fernandez-cree-debe-repararse-dano-a-yomare-polanco-en-elecciones-GN29174772 El presidente del PRD-Nueva Jersey, Ramón Peña, sostuvo “mantengo mi total apoyo en particular y del partido blanco a Polanco. Fue un robo contra él”. Ver: https://eldia.com.do/respaldan-denuncia-de-yomare-polanco-sobre-fraude-electoral-en-su-contra/ Asimismo, el presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, ha expresado “Polanco mantiene su lucha con el apoyo que ha tenido donde hay dominicanos que reconocen el liderazgo, su historia filantrópica y social de él y su familia”. El Tribunal Constitucional (TC) declaró mediante sentencia No. 013-23 que se le hizo fraude al doctor Polanco, se quemaron las boletas, y ordena a la Procuraduría investigar el fraude contra él: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KWkQDRHkXZw Los opinólogos, diiicen, que el actual presidente de la JCE, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) evacuó la sentencia No.793-2020 para recontar los votos y fue desacatada. Ahora en la Junta investigó, comprobó y proclamó que empleados de la OCLEE admitieron que las boletas fueron destruidas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=xgwjcZl4G44

►Poder de una foto: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que muchas personas en NY han podido llegar hasta donde el presidente Luis Abinader, por la insistencia con un intermediario que ha durado meses, y luego de llegar donde el mandatario, se toman una foto. ¡Ay, ay, ay! de ahí se desprenden expresiones, dirigidas a todos los conocidos, no conocidos, y ponerla en los chats. “El presidente me mandó a buscar”; “El presidente me dio sus números de teléfonos, que lo toma al sonar”; “El presidente me dijo que lo llamara cuantas veces”; “Ayer me llamó y duramos como media hora hablando”; “El presidente me ofreció nombrarme, pero le dije que no, entonces que aspirara me expresó”; “El presidente me dijo que cuando vaya a RD no lo deje de visitar”; y por ahí siguen con “El Presidente»; “El Presidente” y “El Presidente” que solo los indios de los 5 cacicazgos (Marién, Maguá, Maguana, Higüey, Jaragua) están en capacidad de creer. “Pero, que sigan sintiéndose feliz con sus “imposturas”, vociferó un ciudadano en El Bronx.

►Un valor dominicano en NY: Soraya Medrano, artísticamente conocida como “Soraya Internacional”, oriunda de Santiago de los Caballeros, es artista, dinámica, social, interactiva, de presencia admirable, sencilla y trabajadora. Empezó en el arte a los 12 años en su natal ciudad, destacándose como joven talentosa, visualizándose más allá del arte y la cultura, siendo propietaria de centros de belleza y estilismo en RD. Llega a USA en el 1994 y labora como estilista de Johnny Ventura y Elvis Martínez, entre otros. Formó parte del grupo de bailarín de Miriam Cruz. Hizo su primera canción titulada (2011) “Cambia tu Vida”. Actualmente posee su banda, y viene haciendo presentaciones en varios países, lugares de EUA y en la RD. 561-946-8867 y 347-353-3899. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Soraya, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (EE. UU.) es el aeropuerto más transitado del mundo, visitado por 75,7 millones de pasajeros en 2021. Presenta 5 pistas de despegue y aterrizaje, esto facilita la realización de 3 despegues seguidos, las terminales miden 630 000 m2. Este aeropuerto no solo llega a recibir al viajero, ya que cuenta con hoteles y un aproximado de 224 tiendas y 178 restaurantes.

►Servicio comunitario: Los registros de la ciudad les permiten a los neoyorquinos ver qué edificios han sido marcados por condiciones peligrosas. Ver: https://data.cityofnewyork.us/Housing-Development/Housing-Maintenance-Code-Violations/wvxf-dwi5/data

►Dólar y euro hasta este domingo 14: Compra del dólar 54.05 y venta 55.20; Compra euro 58.07 y venta 61.56

►Combustibles: Del 13 al 19 de mayo: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $141.60 y el Gas Natural $38.97.

