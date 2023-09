Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Diputados PRM Circunscripcion 1-USA: La convención cerrada en el exterior para elegir los precandidatos a diputados del PRM se hará este domingo 17. Norberto Rodríguez, Kenia Bidó y Servia Iris Familia, actuales legisladores por la Circunscripción 1-EUA buscan la reelección. La comunidad los identifica como «diputados fantasmas», porque no se dejan ver ni han hecho nada a favor de sus connacionales. Norberto prometió «villas y castillos», incumplidas todas sus promesas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=OY5K2pwvC2o Hasta en las mismas filas del partido hay rechazo, como lo manifestara Elías B. Corporán, relacionista público del Consulado, quien ha expresado «la elección se hizo de 3 diputados obsoletos, no han hecho nada, pudiendo hacer muchas cosas”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=BbmqNkYpMiM Perremeístas parafrasean al laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez: «Crónica de una muerte anunciada”, si son escogidos, porque quieren imponerse, lo escojan y seleccionen de “mieo”, “obligao” y “pujao”. ¡Ay! El pasado fin de semana en NJ se hizo un encuentro con los precandidatos, pero solo fueron 6 para escuchar sus propuestas. Fue una convocatoria amañada, diiicen, ninguno de los precandidatos de NY asistió. A parte de Rodríguez, Bidó y Familia, competirán Cirilo Moronta, Elvin Tineo, Leopoldo Santos, Miguel Santiago, Modesto R. de los Santos, Roberto Rojas, Pedro Julio Peña, Damarys Muñoz Burgos, Rubén Luna, Antonio López, Bernardo González, Carlos Benjamín, Aridio Alcántara, Diony Alcántara. La base del partido da como seguros ganadores a Moronta y a Santiago, si no resultan electos es porque le hicieron «trampas», diiicen. Dicha convención no será supervisada por la JCE, y para garantizar la legitimidad del evento deberán valerse de un notario público».

►Ramfis Trujillo en NY, NJ y PA: Ramfis Trujillo estuvo el pasado fin de semana en NY, Nueva Jersey y Pensilvania. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) fue entrevistado por el autor de esta columna. Participó en varios programas de TV, hizo un encuentro con cerca de un centenar de dominicanos en el restaurant 809 en el Alto Manhattan. También una actividad masiva en Hazleton-Pensilvania, donde residen cientos de miles de connacionales, y participó del Desfile Dominicano en Paterson-NY, con la asistencia de decenas de miles de quisqueyanos. Concluyó su periplo en USA este domingo. Tuvo que tomarse fotos al granel, porque al ser avistado era abordado por sus connacionales ¡Uff! para saludarlo, abrazarlo o tomarse fotos.

►Lo que dijo Ramfis en NY: Algunas de las cosas que dijo Ramfis Trujillo en NY: «El PED se fundó para tener una independencia, autonomía para distinguirnos de todas las clases políticas en RD, y vamos a mantenernos así en las elecciones del 2024. Estamos presentando candidaturas a nivel de alcaldías y vocerías. Estamos trabajando el padrón electoral que tendrá más de un millón de votantes, tenemos más de 100 locales en el país y equipos de trabajo en cada una de las demarcaciones de la RD. En la Circunscripciones 1 y 2 ya tenemos 5 precandidatos en cada una de ellas, y en la 3 tenemos 2, pero vamos a completar.

De la «Alianza Opositora Rescate RD» (FP, PLD y PRD) es injusta porque esos partidos son más de lo mismo, aunque se disfracen de otro color, ese disfraz no le quita lo que son. Todos pasaron por el Palacio Nacional, representaron gobiernos nefastos en detrimento del pueblo dominicano. Es la alianza del mal. Aseguró que el PED no hará alianza política, solo con el pueblo dominicano, porque el colectivo de esa clase política se ha mantenido unida en detrimento de sus connacionales. Sostuvo que para la segunda vuelta aceptaría cualquier apoyo de los partidos, porque ganará en el 2024. Ramfis afirmó que tiene en agenda 20 puntos para favorecer la comunidad dominicana en el exterior, desglosándolos ante veintenas de connacionales en el Alto Manhattan.

Sostuvo que el gobierno del presidente Luis Abinader está lleno de buenas intenciones, pero carece de voluntad política y pantalones; “Ha quedado muy corto al pueblo dominicano con tan prometido cambio. Hay muchos compromisos con sectores oscuros, empresariales, hay mucha displicencia y apatía dentro de su mismo organismo que hoy por hoy vemos los mismos niveles de corrupción que vimos en el pasado, porque nada ha cambiado”. ¡Uff! Ver entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=HjizISQc7LQ

► ¿Leonel en EUA?: Una dama de la FP en la Circunscripción 1-USA nos informa. Ni quito ni pongo: «Nuestro líder y próximo presidente de la RD (Leonel Fernández) estará visitando en pocos días varios estados, donde hará contacto con sectores dominicanos, inaugurará un local en NJ, juramentará nuevos adeptos y efectuará encuentros masivos, diiice la «leoncita». «El León» viene a territorio estadounidense para asistir a la tradicional «cena gala» que realiza el movimiento «300 con Leonel» (los multiplicadores de NY). Diiicen que el ex presidente «ni come cuentos ni relajos» con dicho movimiento, porque ha hecho suyo el refrán pueblerino «en las buenas y en las malas» ¡Wepa!

► «Cena de 300 con Leonel»: Movimiento compuesto por 300 miembros. Fundado y dirigido por Geraldo Rosario. Inició los trabajos políticos a favor de Leonel Fernández en el 2016 durante un masivo evento en un hotel en Down Town Manhattan. Ha efectuado múltiples encuentros de masa entre políticos, empresarios, profesionales, comunitarios, comerciantes y taxistas, entre otros sectores. Se ha extrapolado hasta la RD, y el propio presidente de la FP asistió a inaugurarlo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=NUkSJMUvRz8 expresando «tienen la capacidad de innovar y crear, para poder representar las aspiraciones, anhelos y sueños de transformación que tiene nuestra población» ¡Ay! Como de costumbre, este año «Los 300» hará la cena el próximo jueves 21, con la asistencia del «León», en New Rochelle-NY. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Los 300, 500, 900, mil o dos mil que son, por su estructura política, tanto en EUA y RD, vienen avanzando políticamente desde hace años, porque trabajan en “equipo”, “sin diatribas”, “egoísmo”, “ni limpiar sacos”, ellos se enfocan en lo que tienen que enfocarse, “los votantes”. ¡Ay, ay, ay!

►¿Boicoteando su propio partido?: Un respetable y añejado dirigente de la FP-NY nos informó lo siguiente. Ni quito ni pongo: El pasado viernes la FP-NY hizo una actividad pro-recaudación de fondos en su local de Manhattan.

Se presentó el típico Nicol Peña. ¡Fiesta y Mañana Gallo! El cuchicheo a unísono fue que Gregorio Morrobel y Ramón Santana no asistieron ni enviaron sus seguidores. ¿Boicot? ¡Huumm! La invitación fue general para los «leoncitos» en NY. Diiicen que Morrobel, por dedicarle 24/7 a sus aspiraciones como precandidato a diputado, trata de lado lo del partido. Ha aspirado varias veces (El Coride dominicano en NY) y los «compañeritos» siempre les hacen el «fuá». ¿Si pierde ahora se retiraría de la política? Diiicen que trata de apurar el paso porque el también precandidato por NJ, empresario Henry Abreu, se ha ido arriba en la segunda posición. Asimismo, Carlos Feliz y Morrobel tienen un desayuno con «El León» y periodistas este sábado 16, desde las 9:30 a 11:00 de la mañana, en el 2633 de la avenida Webster, con la calle 194, en El Bronx. En el salón de la base de First Class y Diplo, encima de la oficina del asambleísta George Álvarez.

►Presencia de Yomare Polanco: Se activaron las redes y varios medios destacaron la semana pasada el mensaje de Yomare Polanco, conocido por medio mundo en la Circunscripción 1-USA y en la RD. En su cuenta X, Polanco publicó: “A mi diáspora que tanto adoro y a mi RD. Seguimos de pies y ahora con más fuerza y fe a seguir luchando junto a ustedes como siempre y tengan la seguridad que en el 2024 tendrán un verdadero representante en el congreso, con la voluntad de Dios y el apoyo de todos ustedes”. Ver: https://twitter.com/yomarepolanco1/status/1700208555725390336?s=48 Se recuerda que Yomare renunció de sus aspiraciones a diputado de ultramar, también como presidente federal del Partido Demócrata Institucional (PDI) y de coordinador general del Bloque Opositor de Partidos Políticos en USA, a toda política partidista, diciendo que se dedicaría exclusivamente a cuidar su empresa y a sus tres nietos.

Diiicen, que Polanco es conocido entre los estados en dicha Circunscripción por sus amplias obras filantrópicas desde hace décadas, posee estructura comunitaria y política en los mismos, tiene tanto o igual dinero que muchos otros precandidatos, gastando mucho más que ellos en las actividades políticas. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Nunca es tarde si hay Esperanza». Otro le contestó: «La esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos».

►Valoran «La Semanal con la Prensa»: Analistas políticos dominicanos en Queens, después de analizar la nueva plataforma de comunicación del gobierno del presidente Luis Abinader «La Semanal con la prensa», coincidieron en que es un paso positivo para la transparencia, porque la misma, a efectuarse cada lunes a las 4:30 PM en el Palacio Nacional, tiene como objetivo abordar temas específicos, centrándose en resultados y planes de relevancia nacional.

Se transmite en vivo a través de la plataforma de streaming YouTube, permitiendo mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía desde cualquier punto del país y del mundo. Una innovación en la historia de la comunicación política en el país, diiicen. Es encabezada por el presidente Abinader, acompañado por funcionarios gubernamentales cuyas responsabilidades tengan que ver con los temas a discutir. Además, contará con invitados especiales de diversos sectores, ampliando así el espectro de discusión y participación. Los representantes de los medios de comunicación interesados en asistir o recibir más detalles pueden ponerse en contacto con la Dirección de Prensa del Presidente (809-695-6888), dirigida por el reconocido periodista Daniel García Archibald.

►Un valor dominicano en NY: Junior Betances, dominicano con muchos años en NYC, se dedica a varias actividades representativas dentro de la comunidad, entre ellas, ser miembro destacado de la «Liga Deportiva Boché» con más de 15 años desarrollando torneos de béisbol y baloncesto en diferentes categorías en el Alto Manhattan, en los plays de la avenida Ámsterdam con las calles 175 y 192, y en la autopista Mayor Deegan Expressway casi con Fordham Road, en El Bronx. Participan jóvenes residentes en la Gran Manzana procedentes de varios sectores de la capital dominicana, entre ellos Guachupita, Gualey, Simón Bolívar, y Capotillo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Junior, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Instituto de Estudios Dominicanos DSI-CUNY (https://www.ccny.cuny.edu/dsi), ubicado en la Universidad “City College de NYC”, en el Alto Manhattan, fundado en 1992, es el primer instituto de investigación universitario en USA dedicado al estudio de las personas de ascendencia dominicana en territorio estadounidense, y otras partes del mundo. Su misión es producir, difundir investigaciones, estudios sobre los dominicanos y el país. Alberga el Archivo Dominicano, el primero y único de su género fuera de la RD, que se dedica a preservar los registros que reflejan las experiencias de los dominicanos en los EE. UU.

►Servicio comunitario: Si recibe cupones de alimentos los estafadores buscan robar su información personal. Si alguien le contacta para preguntar sobre sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o intenta sacarle datos confidenciales a cambio de un premio, tenga cuidado. Más información: https://www.fns.usda.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 10: Compra del dólar 55.96 y venta 57.06; Compra euro 59.71 y venta 63.13

►Combustibles: Del 9 al 15 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

