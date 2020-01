“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Año Nuevo: Que este 2020 sea de mucha salud, felicidad, bienestar y éxitos para nuestros lectores, deseos extensivos también para los suyos. De “Entérate NY”.

►Locales partidos políticos RD en NY: Después de varios años sin local en NYC el PRD abrió uno en el 600 W de la calle 161, esquina Broadway en el Alto Manhattan, estarán al frente dirigentes perredeístas funcionarios de Cancillería. La Fuerza del Pueblo (FP) anuncia que abrirá uno por aquí, otro por allá, pero solo cuenta con el que está ubicado en la calle Mount Hope, en El Bronx. El mismo ha estado a nombre de Gustavo Rodríguez, quien dejó el PLD para irse con Leonel. Luego de eso, el PLD anuncia que abrirá en El Bronx el suyo en los próximos días, en el 2315 de la avenida University, cerca de Fordham Road. Estarán al frente dirigentes peledeístas que son altos funcionarios del cuerpo diplomático. Su sede principal está en la avenida Ámsterdam. Otros que tienen locales son el PRM, en la avenida Carter con Tremont-Bronx y AlPais en la avenida Saint Nicholas con la calle 187-Alto Manhattan. El BIS en la avenida Post con la calle 207. Un chusco recordó que no tienen locales el PRSC, PHD, Frente Amplio, DxC, PTD, APD, PPP y sus dirigentes se convierten generalmente en ABM = Allante, Bulto y Movimiento). Otras organizaciones que tampoco tienen locales y sus llamados dirigentes se han convertido en CI = Callados e Invisibles son el PLR, PUN, PQDC, PCR, MODA, UDC, PRSD, FNP, PASOVE, PPC, PAL, PDI, PDP, PRI y PNVC.

►Felices y preocupados: Miles de quisqueyanos en NY se sienten felices porque entraron, a partir del pasado día 1, varias leyes que les favorecen, entre ellas el salario mínimo será de 15 dólares la hora (RD$780.00), entre otras. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/01/02/nuevas-leyes-en-estado-ny-a-partir-2020/ Pero la preocupación es mayor porque se aprobó la ley que elimina el pago de fianza en efectivo y la prisión preventiva para acusados de delitos menores (asaltos, robos, drogas, etc.) no violentos. Aquellos que cometan actos violentos sí serán encarcelados. Este día 1 liberaron cientos de delincuentes. Inclusive un reciente reportaje divulgado por Univisión-41 donde personalidades han dicho la cruda realidad del asunto ha puesto a los dominicanos más “chivos”. Ver: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/entra-en-efecto-la-reforma-que-elimina-las-fianzas-para-acusados-de-delitos-menores-en-nueva-york-video

►Un dominicano jefe “Junta Comunal 12”: Eleazar Bueno, reconocido por diferentes sectores en el Alto Manhattan, es el nuevo “jefe” de la Junta Comunal 12, cubriendo los vecindarios de Washington Heights e Inwood. Sus miembros son voluntarios y se reúnen mensualmente. Su función principal es servir como vehículo para resolver quejas de los ciudadanos que se relacionan con el gobierno de la ciudad y sus residentes. Cuando surgen problemas como los patrullajes policiales, luces de las calles, uso del estacionamiento y tráfico, departamento de incendio, vivienda, planificación, los ancianos, medio ambiente, licencia de alcohol o escándalos en negocios y servicios para jóvenes, entre otros, la Junta se pone en contacto con varias agencias gubernamentales para resolverlos. Las reuniones están abiertas al público para expresar su opinión, conduce vista pública sobre el presupuesto de la ciudad, el uso de la tierra o zonificación. Eleazar también sirve como presidente de la Fundación Juan Pablo Duarte y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Washington Heights e Inwood. Cursa estudios de maestría de economía en la escuela de ciencias políticas de City College. Apoyar lo nuestro, expresó un chusco en la avenida Sherman.

►Donde hay peso no se discute onza: Eso dicen ciudadanos comunes dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan, en cuanto a lo dicho recientemente por el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, asegurando que no ha habido otros gobiernos que hayan combatido más la corrupción que el actual del presidente Medina. Mientras que el ministro José Ramón Peralta desafió “a cualquier persona que quiera hablar de corrupción o transparencia dentro de los gobiernos del presidente Medina”. Recuerdan que la organización “Somos Pueblo” y el partido “Frente Amplio” han aceptado el desafío, coincidiendo en expresar: “Sería una interesante oportunidad y un extraordinario escenario para escuchar lo que muchos dominicanos decentes, laboriosos y dignos procuran oír de figuras prominentes, en un diálogo abierto y civilizado, que exhiba al desnudo quién o quiénes, realmente, no tapan verdades y hablan constantemente, mentiras”. Pero no se ha vuelto hablar más de eso, diiicen. ¡Huumm!

►Así no, así no: Analistas criollos en El Bronx debatieron el pasado fin de semana lo del Presupuesto General de la Nación de 2020. Es por RD$997 mil 119.20 millones y la deuda pública tendrá más fondos, con una partida de bonos de RD$246 mil 295 millones 821.767 que tres importantes ministerios. Educación con RD$194 mil 523 millones 028,716. Salud Pública con $94 mil 536 millones 596.948 y Obras Públicas con $43 mil 235 millones 726.052. Ver: https://hoy.com.do/la-deuda-publica-tendra-mas-fondos-que-tres-ministerios/. Hasta los tataranietos nuestros están empeñados, así no, así no, diiicen.

►Dominicanos exterior olvidados: Los todólogos sostienen que los dominicanos en el exterior siguen siendo olvidados por los gobiernos de RD. Diiicen que entre las instituciones que recibirán miles de millones de pesos del Presupuesto 2020 y están ligadas a la comunidad en el exterior, figuran: Cámara de Diputados con 5 mil 156.8 millones; Relaciones Exteriores con $10 mil millones 249.7; Cultura con $2 mil 845.3 y JCE con $10 mil 864.8. Precisan que Cultura viene alegando que por falta de $$$ ha tenido que suspender la Feria del Libro, Festival de Teatro, Premios de Literatura y Letras de Ultramar, los conciertos de Independencia y Restauración y el Festival de Poesía de la Diáspora. Sin embargo, recordaron el reciente programa de Nuria señalando los 1,350 empleados en 3 nóminas diferentes. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ue3B0xQ6aV8 La JCE no abrió las oficinas necesarias para empadronar, ni preparó primarias para que cientos de miles de criollos pudieran votar en el exterior, alegando falta de $$$. Cancillería ha hecho un flaco servicio a través del Instituto del Dominicanos en el Exterior (INDEX). Un elefante blanco, alegan. Los 7 diputados del exterior los logros que pueden exhibir algunos son muy pocos. “Los gobiernos de RD nos tienen olvidados, a pesar de que enviamos miles de millones de dólares en remesa al año. AlPais-NY se pronunció en ese sentido. Ver: https://almomento.net/alianza-pais-atribuye-crecimiento-economico-rd-a-remesas-e-inversiones-dominicanos/

►Bautizan en NY a Yomare Polanco “El Penquito”: El doctor Yomare Polanco, coordinador general del sector externo en ultramar del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo (El Penco) efectuó el pasado fin de semana, en el Alto Manhattan, un encuentro con la prensa para presentar la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado en 2019 en el exterior y especialmente en EE.UU. Habló con precisión y claridad. “Entérate NY” asistió y se mostró sorprendido por su madurez política y coherencia en sus planteamientos. No evadió preguntas. Llevó 2 voluminosos tomos conteniendo las pruebas de sus trabajos políticos, precisando que dondequiera que va es exaltando la obra del presidente Medina y la candidatura de Gonzalo. El reportero Manuel Ruíz bautizó a Polanco como “El Penquito” por su incansable labor a favor del Penco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=gy4a3Gm7l20

►Las fuentes de ingreso para el gobierno RD: Los sabiólogos diiicen que por más dinero que entre al fisco los problemas en dominicana continúan cada vez mayor. Entre los ingresos al Gobierno en el 2020 se encuentran: ITBIS con RD$239 mil 194.5 millones; Impuestos sobre Ingresos de Empresas con $107 mil 833.3 millones; Impuestos a Hidrocarburos con $67 mil 171.6; Impuestos sobre Ingresos de Personas con $47 mil 593.7; Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones con $44 mil 819.5; Impuestos Bebidas Alcohólicas con $34 mil 631.7; Impuestos sobre la Propiedad con $31 mil 554.8. Impuestos a las Telecomunicaciones RD$8 mil 269.2; Donaciones con $2 mil 994.3 y otros Ingresos con $166 mil 760.7. Hoy en día tenemos más costosa la electricidad, el transporte un caos, la delincuencia a sus anchas, la policía mal pagada, falta de medicinas en los hospitales, entre otros. ¡Uff! Sostienen.

►La fiesta de Ydanis: La última fiesta navideña del 2019 efectuada por un político dominicano en NY la hizo el concejal por el distrito 10, Ydanis Rodriguez (sábado 28). Fue en el “Club de Seaman”, ubicado en el 4020 de la Décima avenida con la calle 215 en el Alto Manhattan. Asistieron más de 300 personas, incluyendo decenas provenientes del distrito 15, en El Bronx, por donde Rodríguez aspira al Congreso de los EE.UU. Hubo bufet, variedad de whisky, incluyendo Johnny Walker Gold, cervezas y bailable en vivo, hasta pasadas la medianoche. El político dijo, entre otras cosas, que su compromiso a favor de los residentes de dicho distrito serían redoblados para proporcionarle una mejor calidad de vida. Deseó feliz año nuevo a todos.

►Falleció Pachi: Ramón Fernández (Pachi) falleció hace varias semanas y aún su partida es lamentada por diferentes sectores dominicanos en NY, incluyendo a “Entérate NY”, que lo supo a través del dilecto amigo vicecónsul Pedro Zorrilla el pasado jueves. Pachi perteneció a una familia noble, trabajadora, respetada y en vida fue muy cortés, amable y servicial. A sus familiares, entre ellos sus hermanos Lourdes y Francisco Fernández, ambos dirigentes del PLD y el último ex cónsul en NY y actual aspirante a una diputación por la circunscripción 1, nuestros más sentido pésame. ¡Paz a su alma!

►Un valor dominicano en NY: Rafael Santos, periodista de vieja data, reconocido por la gran mayoría de los sectores que inciden dentro de la comunidad dominicana en NY, es un abanderado en exaltar la dominicanidad en playas extranjeras. Hay que recordar que Santos ejerciendo en la ciudad capital fue el único periodista que reportó cuando al entonces presidente de la RD, Salvador Jorge Blanco, fue atacado a pedradas en las inmediaciones de la UASD, apresándolo y la prensa tuvo que emplearse a fondo para que no lo enviaran hacia la cárcel de La Victoria. Actualmente labora en el sector privado y cuando interviene en programas de TV, radio o escribe, siempre lo hace destacando que es dominicano, poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Santos, usted es un valor dominicano en NY”.

►Datos electorales: Conforme a los criterios establecidos por el Pleno de la JCE, el orden y el número que corresponderá a cada Partido, Agrupación o Movimiento Político que participará en los venideros procesos electorales será de la siguiente manera: PLD, PRM, PRSC, PRD. Ver otros partidos: https://elnuevodiario.com.do/jce-cita-orden-partidos-en-boletas-pld-prm-prsc-y-prd-en-primeras-cuatro-posiciones/

►Cultura General: Según expertos, para combatir la resaca lo más indicado es desayunar con beicon y un jugo de naranja. El primero posee aminoácidos y el segundo (vitamina C), ambos ayudan a combatirla. Además un par de huevos fritos ya que se ha identificado que la cisteína, un compuesto del huevo, ayuda a contrarrestar el aldehído, una de las sustancias químicas que se acumula en su cuerpo cuando bebes demasiado. También, los caldos y sopas calientes son ideales.

►Turismo en RD: Estando en San Cristóbal es visita obligada ir a la “Cueva del Puente” donde se revaloriza la cultura taína. Hoy el país cuenta con dos cuerpos en el universo que llevan nombres de los habitantes originarios del Caribe porque allí reposan grabadas las deidades taínas Márohu (Dios del tiempo despejado) y Boinayel (Dios de la lluvia). Sobre estas dos deidades de la cultura taína, fray Ramón Pané dejó constancia escrita a finales del siglo XV, en su “Relación acerca de las antigüedades de los indios”, un compendio que ha sido considerado como la primera obra escrita en el Nuevo Mundo en un idioma europeo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.40 y venta 52.90 ►Compra euro 57.36 y venta 61.26 ►Galón de Gasolina Premium 233.20 y Regular 218.20 ►Gasoil Premium 196.70 y Regular 183.40 ►Kerosene 179.00 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 97.20 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Perenne = Que es continuo o sin interrupciones.

►Cita histórica: Es propio de la naturaleza humana abusar de todo, aun de sus buenas cualidades. (Theophile Gautier, poeta, escritor, crítico literario, periodista francés.

►Refrán y significado: La que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene, y de sinvergüenza se pasa = Las personas que se visten escandalosamente buscan la provocación.

