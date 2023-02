PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►PRSC en Nueva York: La (corta) dirigencia del PRSC en NY sostuvo la semana pasada una conferencia, vía Zoom, con otras seccionales de la circunscripción 1-USA (Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Boston, y Rhode Island, entre otras), acordando que todas se reunirán el próximo 30 de abril en el restaurant 809, en el Alto Manhattan, para ser juramentados. Diiicen que en esa gallera se juntarán “gallos de calidad”, “pelones”, “giros”, “plumuses”, “quiquiriquís” y “japoneses”. Para la ocasión vendrán desde la RD las “trabas de compatriotas y altos dirigentes”, el diputado Máximo Castro, Frank Martínez, secretario general, y Tácito Perdomo, delegado electoral ante la JCE, entre otros. Un ciudadano en Queens vociferó: Los “compatriotas” están haciendo esfuerzos ingentes para tratar de ser, aunque sea un 50% de lo que fueron. Otro le contestó: “Hay que recordar a Julio César, político y guerrero romano, que al cruzar el río “Rubicón” expresó “la suerte está echada”, parafraseada por Joaquín Balaguer, y se utiliza cuando se ha hecho algo que implica un punto de no retorno, una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Una señora que pasaba entre ambos exclamó “no vuelve y vuelve”, “no vuelve y vuelve” ¡ay, ay, ay!

Entra en Nueva York 7

►¿Una tercera juramentación PRM-NY?: Una fuente confiable a lo interno del PRM-NY informó a Entérate NY lo siguiente (Ni quito ni pongo): Dirigentes perremeístas en los “nuevayores” se proponen solicitar ante la alta dirigencia de la organización en RD una posible tercera juramentación de Yulín Mateo. Hay que recordar que el vicecónsul Mateo fue escogido de dedo presidente del PRM-NY, mediante un acuerdo de aposento. Ver: PRM, irrespeto y engaño = https://primicias.net/web/prm-irrespeto-y-engano/ Fue juramentado el pasado 23 de enero, por el Eddy Olivares, vicepresidente nacional del PRM. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZMoKXyl9bpc. La semana pasada fue juramentado nuevamente por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chú). Ver: https://elsoldominicano.com/interior-minister-sworn-in-new-sectional-directive-prm-ny-interior-minister-sworn-in-new-sectional-directive-prm-ny/, asistiendo compañeros de NY, NJ, CT, y PA. Ahora, altos dirigentes del PRM-NY quieren una tercera juramentación de Yulín y que sea a cargo del presidente nacional y ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ¡Uff! Un ciudadano vociferó: “Para hacer aparentar ante la comunidad que Yulín fue elegido como presidente del PRM-NY, quieren darle viso de legalidad y están aplicando la tesis del jefe de la propaganda Nazi, Joseph Goebbels, «Miente, miente que algo queda», que de tanto repetir una frase muchos toman como cierto lo que se plantea, por eso hay que juramentarlo, juramentarlo y juramentarlo, diiicen.

Entra en Nueva York 8

►Presidente Abinader cumple: Funcionarios perremeístas proclaman en NY que el presidente Luis Abinader está cumpliendo con los reclamos de los dominicanos en el exterior que en el pasado habían sido olvidados por otros gobiernos. Citaron la entrega de 18 apartamentos e instalaciones en el consulado RD-NY de las oficinas del “Instituto Postal Dominicano -Inposdom-“; “Defensor del Pueblo”; “Gabinete de Política Social del Gobierno”; “Familia Feliz”; “Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre -Intrant-”; “Pro Dominicana”; “Dirección General de Jubilaciones y Pensiones -DGJP-”; “Index”; “Seguro de Salud y Funerarios para Todos -Senasa-”; “Universidad Autónoma de Sto. Dgo. -UASD-”; “JCE”; “Aduanas”; Tribunal Superior Electoral -TSE-”; “Titulación y Terrenos del Estado”; e “Interior y Policía”. Un ciudadano en Queens vociferó “vuelve y vuelve”, “vuelve y vuelve”.

Entra en Nueva York 9

►Coinciden con AlPaís-NY: Dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan nos envían un documento, firmado por decenas de ellos, especificando que coinciden con Alianza País-NY, que ante la afirmación de funcionarios perremeístas de que el presidente Luis Abinader está cumpliendo, diiicen que no ha cumplido nada, que esas oficinas en el consulado son en un 90 % ABM = Allante, Bulto, y Movimiento, solo para nombrar “muuuchos compañeros” y convertirlos en promotores de la reelección del mandatario. El gobierno debe verdaderamente cumplir con la comunidad = 1- “en rebajar los precios de los documentos consulares”; 2- “reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”; 3- “derogar el abusivo cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de tres meses”; 4- “legislar para aprobar por ley el no pago por primera maleta en las líneas aéreas”; 5- “aumentar al doble la gracia navideña, porque todo ha subido el doble”; 6- “eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra, y por ese concepto el actual gobierno se ha embolsillado más de 13 millones de dólares”; 7- “proveer asistencia legal a los quisqueyanos presos en EUA”; 8- “articular programas de viviendas en que los beneficiarios no sean solo los dirigentes y militantes del PRM”; 9- “permitir llevar un vehículo con 10 años de uso que no haya sobrepasado las 200 mil millas”; 10- “establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que desde el 2010 han enviado más de 80 mil millones de dólares. 11- Sin contar los envíos a través de familiares, amigos y relacionados. 12- Además, los miles de furgones llenos de alimentos, medicinas, ropa, útiles deportivos, de salud y educación. “No queremos discurso reeleccionista. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=iPFiwZYY_fs Queremos hechos que beneficien a la comunidad dominicana en el exterior”. Para esas necesidades expuesta más arriba, Abinader está como Balaguer “ciego, sordo y mudo”. ¡Ay!

Entra en Nueva York 10

►Comidillas: 1- Encuesta Gallup: Abinader es el tercer presidente más popular de la región con 65 % = https://elnuevodiario.com.do/encuesta-abinader-es-el-tercer-presidente-mas-popular-de-la-region-con-65/ 2- Resaltan Gobierno recula tras medidas = https://almomento.net/resaltan-que-por-sexta-ocasion-el-gobierno-ha-reculado-tras-medidas/ 3- La incógnita del 15% para el 2024 = https://hoy.com.do/la-incognita-del-15-para-el-2024/ 4- RD está dividida en dos = https://elnuevodiario.com.do/consideran-rd-esta-dividido-en-dos-estados-uno-para-ciudadanos-y-otro-para-funcionarios/ 5- Para que quede un rastro = http://diariodominicano.com/?p=417215 6- Guido critica uso de publicidad del Gobierno “para aparentar realidad que no existe” en RD = https://elnuevodiario.com.do/guido-critica-uso-de-bots-y-publicidad-del-gobierno-para-aparentar-realidad-que-no-existe-en-rd/ 7- Afirma Fuerza del Pueblo no descarta alianzas = https://listindiario.com/la-republica/2023/02/18/763389/omar-fernandez-afirma-fuerza-del-pueblo-no-descarta-alianzas

►El lío del fraude contra Yomare se agranda: Bueeeno, el lío del denunciado fraude electoral contra el Dr. Yomare Palanco va tomando un giro cada vez mayor. La prensa nacional publica que el Tribunal Federal del Distrito Este en Pensilvania citó al Gobierno dominicano, la JCE y al Consulado de RD en NY como parte de una demanda del postulado candidato a diputado por la circunscripción 1 en el exterior. Polanco, quien alega haber sido víctima de un fraude en las elecciones de 2020, y presentó pruebas a las distintas instituciones del país sin recibir contesta durante 24 meses, recurrió al Tribunal en USA. Se explicó que la citación, hecha a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), es una excepción del fuero federal, debido a que esas 3 instituciones se negaron a tramitar las órdenes. El secretario de la corte federal, George Wylesol, dijo que la citación fue enviada a Cancillería a través de la empresa de entrega del gobierno de USA, Federal Express, como solicitó el renombrado abogado y jefe de la barra de la defensa del Dr. Polanco, Timothy Kolman. Los demandados tienen 60 días para responder, si no responden dentro de ese plazo, se amplía a 30 días más, y si ese último plazo caduca, la parte demandante tiene derecho a solicitar que el magistrado declare a RD en rebeldía (default) y dar la victoria judicial al demandante. El Dr. Polanco acusa bajo la ley R.I.C.O. que es la base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado. ¡Ay!

Entra en Nueva York 11

►Gran Parada Dominicana El Bronx: Se espera que la Gran Parada Dominicana en El Bronx, que dirige Felipe Febles, este año sea más esplendorosa que las anteriores, porque ya el Covid-19 pasó y él visitó recientemente en RD múltiples instituciones del gobierno dominicano que se comprometieron a pagar (varios miles de dólares) cada una de ellas por su carroza para el desfile. En lo que no le fue bien a Febles fue en lo político, porque no encontró consenso para sus aspiraciones a diputado por el PRM en la circunscripción 1-EUA y decidió abandonar, diiicen.

►Un valor dominicano en NY: Marisol Monclús, dinámica joven conocida por gran parte de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan, es nativa de la capital con muchos años en la Gran Manzana. Pertenece al “Circuito de Reportero Gráfico”, y su amabilidad, sencillez, atenciones profesionales y cortesía se las viene brindando desde hace tiempo, como gerente del restaurant 809 (La Casa Dominicana), ubicada en la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, a múltiples instituciones (religiosas, comunitarias, políticas, profesionales, deportivas, periodísticas y sociales) que acuden donde ella para realizar sus actividades en el citado lugar. Asimismo, Monclús desarrolla actividades con la “Fundación 809” para asistir a personas de escasos recursos en diferentes áreas, tanto en NYC como en la RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Marisol, usted es un valor dominicano en NY”.

Entra en Nueva York 12

►Servicio comunitario: El jengibre es considerado una de las especias medicinales de mayor poder. Es antioxidante y antiinflamatorio, limpia el hígado de las grasas, lo desinflama y ayuda a regresar a su tamaño original. Asimismo, el limón termina de potenciar sus cualidades para alcalinizar la sangre, potenciar la eliminación de toxinas y grasas alojadas. Es un poderoso tónico para depurar a profundidad el hígado.

►Cultura general: Este lunes es día de fiesta en EUA. “Días de los Presidentes o el natalicio de George Washington”, que es el nombre formal de la conmemoración, por haber sido el primer mandatario en USA, entre 1789 y 1797. Se celebra cada tercer lunes de febrero. Para llegar al origen de este día hay que remontarse a 1885 cuando se reconoció por primera vez su nacimiento. Este día se celebró cada 22 de febrero hasta 1971, cuando el Congreso aprobó la “Ley de Uniforme de Días Festivos de los lunes”. Dicha legislación dio paso a que varios de los días festivos se empezaran a celebrar los días lunes, con el fin de tener fines de semana más largos para los trabajadores en los EUA.

►Dólar y euro hasta este domingo 19: Compra del dólar 55.28 y venta 56.58; Compra euro 58.16 y venta 61.76

►Combustibles: Del 18 al 24 de febrero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com