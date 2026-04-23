El total general de exportaciones del país se situó en US$15,957 millones en 2025, dentro del cual el oro representó aproximadamente el 15.1%, consolidándose como uno de los principales productos individuales de exportación.

El valor de las exportaciones de oro en la República Dominicana superó por sí solo todo lo generado por el sector agropecuario durante el 2025, de acuerdo a datos del Banco Central dominicano (BCRD), marcando un contraste contundente en la estructura productiva del país.

Las estadísticas señalan que, mientras el metal precioso alcanzó US$2,413.2 millones en el año pasado, el conjunto de más de 10 productos agrícolas sumó US$1,389.9 millones, lo que evidencia una brecha significativa.

En términos absolutos, la diferencia entre ambos rubros asciende a US$1,023.3 millones a favor del oro, lo que refleja el creciente peso de la minería dentro del modelo exportador dominicano frente a un sector agropecuario históricamente relevante.

El total general de exportaciones del país se situó en US$15,957 millones en 2025, dentro del cual el oro representó aproximadamente el 15.1%, consolidándose como uno de los principales productos individuales de exportación.

Al observar el comportamiento del sector minero en su conjunto, este alcanzó US$2,648.7 millones, lo que indica que el oro concentró el 91.1% de todas las exportaciones minerales, reafirmando su dominio casi absoluto dentro de esa actividad económica.

Dentro de la minería dominicana, se destancan también los valores exportados en ferroníquel, cobre, plata, bauxita, piedra caliza y zinc. Sin embargo, ninguno superan los 100 millones de dólares.

Principales productos agrícolas

El sector agropecuario mostró una composición más diversificada, pero con menor capacidad de generación de divisas. De los US$1,389.9 millones exportados, US$984.9 millones correspondieron a productos nacionales.

Entre los principales rubros agrícolas destacó el cacao en grano, con exportaciones valoradas en US$339.0 millones, seguido por los guineos con US$221.7 millones, ambos productos tradicionales dentro de la canasta exportadora dominicana.

Otros productos como los aguacates registraron US$43.1 millones, mientras que el renglón de “otros agropecuarios” aportó US$305.9 millones, completando así la estructura del sector, aunque sin alcanzar el nivel del oro de forma individual.

Picos del oro

El comportamiento mensual del oro también reflejó picos relevantes a lo largo del año. Diciembre se posicionó como el mes de mayor exportación, con US$366.1 millones, superando ampliamente cualquier registro mensual del sector agrícola.

Este desempeño refuerza la tendencia de una economía exportadora cada vez más apoyada en recursos minerales, en particular el oro, cuya volatilidad en precios internacionales también puede incidir directamente en los ingresos del país, como acontenció en el año pasado.

En la actualidad, el precio de cada onza de oro supera los US$4,738 en los mercados internacionales, de acuerdo a la plataforma Bursátil investing.com.

El contraste entre ambos sectores plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y el equilibrio del modelo productivo nacional, en un contexto donde la minería gana terreno frente a la producción agropecuaria, tradicionalmente vinculada al empleo rural y la seguridad alimentaria.