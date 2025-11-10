La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana comunicó que recibirán una multa de 5,000 dólares por ingreso a Estados Unidos a partir de ahora todas las personas mayores de 14 años o más que entren de manera ilegal a su territorio.

Advirtió que esa multa es final, no negociable y sin derecho a apelación y se alertó sobre las graves consecuencias de entrar a los Estados Unidos sin un visado emitido de forma regular, alerta que la persona se arriesga a ser deportada o encarcelada.

“No pagarla puede generar sanciones adicionales”, indica la medida, dada a conocer el 7 de este mes, a través de las distintas redes sociales de la delegación diplomática.

La medida se comunica a menos de una semana de la llegada al país de la nueva embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la tarifa de 5,000 dólares a la detención de extranjeros inadmisibles, que se aplicará a cualquier ciudadano extranjero que tenga más de 14 años, aunque la edad se considera menor en todos los países.

La sanción económica ha sido anunciada en otros países como México. La medida recae en un grupo a partir de los 14 años, lo que coincide con la decisión de realizarle entrevistas a los menores de edad, para fines de visado.