El comediante Liondy Ozoria reveló que, de haber resultado ganador de la pasada edición de Premios Soberano con su proyecto “Azul Podcast”, en la categoría Podcast del año, habría dedicado el reconocimiento a Elizabeth Silverio y al doctor José Ernesto Fadul.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Pichando las 12, donde Ozoria habló sobre su trabajo en el “Azul Podcast”, un proyecto enfocado en la sensibilización y discusión de temas vinculados al autismo y la inclusión.

En ese contexto, explicó que su intención, en caso de haber obtenido el galardón, era reconocer a personas que, según su visión, han aportado al tema, aunque no necesariamente cuenten con títulos académicos o acreditaciones formales en el área.

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“Se lo iba a dedicar a gente que, sin tener el aval, la preparación o título, han sido juzgados, señalados y mal vistos. Pero han hecho más por el autismo en República Dominicana que aquellos que sí podrían hacerlo. Y al final iba a decir: se lo dedico a Elizabeth y a Fadul”, expresó el humorista durante la conversación.

Liondy Ozoria.

Aclaración

Liondy también aclaró que sus palabras no buscan validar acciones incorrectas ni posicionarse dentro de controversias específicas.

Señaló que “No quiero decir que estoy de acuerdo con lo mal hecho. No me quiero meter en el tema Fadul y Nuria, porque no quiero verme ni para un lado, ni para otro, pues en eso simplemente no opino” dijo, recalcando nueva vez que, “pero si hay gente, que hace más no teniendo el aval, y eso son dos de los grandes ejemplos” dijo.

Las declaraciones de Ozoria han desatado comentarios a favor y en contra por parte de los internautas, debido a la reciente condena de Silverio a 5 años de prisión, por ejercer las funciones neurocientífica sin título, en violación a la Ley General de Salud.