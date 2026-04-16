Santo Domingo.- La Junta Central Electoral informó (JCE) los detalles clave para la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, incluyendo los centros disponibles, requisitos de cita y horarios de servicio.

De acuerdo con la entidad, existen centros de expedición que requieren cita previa, entre ellos Bella Vista Mall, Plaza Central, Galería 360 y Sambil, mientras que otros operan sin necesidad de agendamiento, como Occidental Mall, Megacentro, Coral Mall, Ciudad Juan Bosch, Santiago y San Juan.

La institución explicó que algunos centros operan en modalidad de servicio continuo 24 horas, donde en el horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche no se requiere cita, pero en la franja de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana sí es obligatorio programarla, excepto en el mes de cumpleaños del ciudadano.

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Asimismo, detalló que hay oficinas con servicio permanente en provincias como Barahona, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Vega, La Romana y Santiago, entre otras localidades.

En cuanto a los cambios de estado civil, la JCE aclaró que si el ciudadano ya realizó la modificación y esta no aparece en su cédula actual, no es necesario presentar documentación adicional, ya que el ajuste se realizará automáticamente con base en el registro civil.

Finalmente, el organismo recordó que cada centro cuenta con una capacidad limitada de atención diaria, por lo que recomendó a los ciudadanos acudir temprano o trasladarse a otro punto disponible en caso de que los turnos del día se agoten.