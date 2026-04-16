Muchas veces comienza con una molestia que se ignora, pero lo que comienza como un síntoma aparentemente inofensivo podría esconder una enfermedad grave. Los tumores de cabeza y cuello suelen avanzar de manera silenciosa, sus síntomas pueden pasar desapercibidos, por lo que identificar sus señales de alerta es fundamental para actuar a tiempo.

Estos son un grupo de cánceres que se originan en diferentes estructuras de la región de la cabeza y el cuello, principalmente en las mucosas. Viéndose con mayor frecuencia en loa cavidad oral (lengua, encías, paladar), faringe (garganta), laringe (cuerdas vocales), senos paranasales y glándulas salivales. “La gran mayoría son carcinomas escamosos, es decir, tumores que nacen del revestimiento interno de estas áreas”.

Así lo explicó la Dra. Alcestis Salazar Polanco, oncóloga radioterápica, quien destaca que estos tumores representan entre el 4% y 5% de todos los cánceres a nivel mundial, con un aumento significativo en pacientes jóvenes y en mujeres, especialmente en casos asociados al virus del papiloma humano (VPH).

La prevención comienza con la información, y en el caso de los tumores de cabeza y cuello, resulta esencial identificar los factores que incrementan el riesgo. Entre los más conocidos se encuentran el tabaquismo y el consumo de alcohol, que en conjunto multiplican significativamente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, explica la especialista de Radonic.

A estos se suman otros factores importantes como la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente en pacientes jóvenes, la mala higiene oral, la exposición ocupacional a químicos o polvo y un sistema inmune debilitado. “En la actualidad, además, se observa un aumento de casos en personas que no fuman, asociados principalmente al VPH” reveló la doctora Salazar Polanco a ¡Qué Pasa!

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Advierte que existen síntomas persistentes que no mejoran, y por ende son signos de alarma que no deben ignorarse. Entre estos: dolor o dificultad al tragar, ronquera por más de 2–3 semanas, úlceras en la boca que no cicatrizan, bultos en el cuello, sangrado inexplicado y dolor de oído persistente sin infección. Enfatizó que, si alguno de estos síntomas dura más de 2 semanas, debe ser evaluado urgente.

Dra. Alcestis Salazar Polanco afirma prevención tumores inicia por la información.

La detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico de muchas enfermedades, especialmente cuando se trata de tumores que pueden pasar desapercibidos en sus etapas iniciales. En este contexto, comprender por qué suelen diagnosticarse tardíamente y qué factores influyen en ello resulta clave para promover una atención oportuna y efectiva.

Tumores y diagnóstico

La oncóloga radioterápica, explicó que “en muchos casos, estos tumores se diagnostican tarde porque sus síntomas iniciales suelen ser leves, poco específicos o fácilmente confundidos con problemas comunes como infecciones, aftas o simples irritaciones”.

A esto, sostuvo que, se suman factores importantes como la falta de información en la población, el retraso en buscar atención médica y la subestimación de los síntomas. Sin embargo, hay un elemento clave que puede cambiar esta realidad: la educación y la prevención.

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“Muchos de estos tumores, especialmente los de la cavidad oral, pueden detectarse de forma temprana durante una consulta odontológica de rutina, ya que el odontólogo no solo se encarga de los dientes, sino que también evalúa toda la mucosa oral, pudiendo identificar lesiones sospechosas desde sus etapas iniciales” afirmó.

Recomendó visitar al odontólogo de forma regular, “aunque no haya dolor. Realizar chequeos médicos generales periódicos, consultar ante cualquier lesión en boca o garganta que dure más de 2 semanas” pues destaca que, “detectar temprano no solo mejora la supervivencia, también permite tratamientos menos agresivos y mejor calidad de vida”.