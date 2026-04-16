Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader informó este jueves que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles para la semana próxima, como parte de las medidas para contener el impacto de la crisis internacional sobre los bienes esenciales.

El anuncio se produjo tras una reunión con representantes de sectores productivos, industriales y comerciales, en la que el mandatario explicó que el objetivo principal es alcanzar acuerdos que permitan mitigar el alza de costos, especialmente en los hidrocarburos y sus derivados.

“Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada”, afirmó.

El jefe de Estado adelantó que estos encuentros continuarán realizándose de forma periódica, con una próxima reunión prevista en aproximadamente dos semanas, como parte del seguimiento a la evolución de los precios.

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Abinader subrayó que las acciones buscan evitar que el incremento de costos se traslade completamente a la población, con énfasis en la protección de los sectores más vulnerables.

En ese sentido, indicó que el Gobierno también sostendrá reuniones bilaterales con sectores específicos donde se han registrado aumentos, a fin de evaluar medidas que contribuyan a su control.

El mandatario calificó el encuentro como productivo y reiteró que estas iniciativas forman parte de una estrategia para garantizar la estabilidad de los precios de alimentos, productos y servicios básicos, en medio de la prolongada presión internacional sobre el petróleo.

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En la reunión participaron funcionarios del área económica, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro administrativo, Andrés Bautista, y el titular de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

También asistieron representantes del sector empresarial, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (ÚNASE) y la Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros.