Santo Domingo.- El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, exigió al Ministerio Público hacer un esfuerzo para que los casos de corrupción que cursan en los tribunales no queden impunes.

Taveras respaldó la preocupación del movimiento Participación Ciudadana, sobre la “lentitud con que actúa la Justicia para conocer los casos de corrupción”.

“El país ha visto muchos casos de corrupción en los cuales no se ha condenado a nadie, como fue el de Odebrecht. Hay peligro de que muchos casos se extingan debido al tiempo que llevan ventilándose”, dijo el congresista.

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Senador puso ejemplo

Puso como ejemplo el caso que se le sigue al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que, según afirmó, tiene unos cuatro años.

“Sabemos que los que están presos no son todos, nos comprometimos a acabar con la impunidad, un cáncer que ha hecho mucho daño a la democracia dominicana”, agregó el legislador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Insistió en que el Ministerio Público “no debe dejar caer los casos que están pendientes, y hacer el mayor esfuerzo posible para que los mismos no queden en el olvido”. Taveras habló del tema en la sede del Senado.