Entre amigos: El último juego de Octavio Dotel

Como en un juego de béisbol, en donde los grandes amigos se reúnen para construir recuerdos sobre el deporte que aman, de esta forma personalidades del ámbito deportivo, político y social honraron a Octavio Dotel.

Pero esta vez no fue en el estadio, no había bates ni pelotas, no se enfrentaban dos equipos, sólo prevaleció la tristeza por despedir a quien en vida brindó muchos momentos alegres a todo un país.

David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, de Grandes Ligas, asistió al funeral de Dotel y no pudo contener sus lágrimas.

Lloró recordando a quien consideró un guerrero dentro del terreno de juego, pero mucho mejor ser humano.

“Dotel era un competidor, no tenía miedo en la lomita, era un tipo feliz, su positivismo y su carisma inspiraba a los demás, siempre con las mismas ganas de compartir y regalar el mejor momento a sus amigos”.

El Big Papi dijo que cuando comenzó su carrera en Ligas Menores con los Marineros de Seattle, Dotel siempre lo recibía en su casa, pues quedaba cerca del complejo del equipo.

Puedes leer: Excompañeros de Octavio Dotel reflexionan sobre su fallecimiento

“El trato era familiar, éramos jóvenes buscando un sueño de ser Grandes Ligas y desde ese entonces tenía esa personalidad, todo el que compartió de cerca con Dotel está destruido en estos momentos”.

Encuentro con Dios

Ortiz fue testigo del cambio de vida que Dotel estaba atravesando en los últimos años y sobre todo su acercamiento a Dios.

“Dios estaba preparando a Octavio para su partida. Yo vi a un Dotel diferente, mucho más familiar, disfrutando a plenitud de su familia, de su esposa y de sus hijos, quienes tenían un espacio especial en su corazón”.

Mensaje al país

Ortiz externó sus condolencias a todas los familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set en donde se confirman más de 200 fallecidos y envió un mensaje al país a modo de reflexión para que valoren más las cosas que realmente importan.

“Dios nos está mandando un mensaje. La sociedad debe revisarse. El número de muertos sigue aumentando. En los últimos años han sido muchos los golpes que nos han consternado como país. A veces buscamos excusas, para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso debe de cambiar”.

Hablaron el lunes

Luis Castillo, ex pelotero de Grandes Ligas, y gran amigo del fenecido, confesó que habló con Dotel el lunes por la tarde y este le dijo que debía disfrutar más de la vida.

“La vida hay que gozarla, eso es lo que uno se lleva. Tienes que disfrutar más, tú casi no sales”, le dijo Dotel a Castillo, quien todavía no termina de creer lo que pasó.

El dato

Sepelio en

Jardín Memorial

Las honras fúnebres del ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel terminarán este jueves a las 2:00 de la tarde.

Su sepelio está programado a las 3:00 de la tarde en el Cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta.

Un Apunte

La Final del 99

En la serie final de 1999 entre Tigres del Licey y Leones del Escogido, Dotel y Castillo fueron rivales. “Dotel me decía que tenían mejor equipo, pero nosotros jugamos con más hambre y por eso ganamos”, dijo Castillo, quien aseguró que Dotel siempre bromeaba recordando cada juego de la serie que ganaron los Tigres en 7 partidos.