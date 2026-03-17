MIAMI.- La pasión que han puesto al Clásico Mundial de Béisbol los equipos latinoamericanos y el japonés desde su primera edición en 2006 provocó que los estadounidenses se tomaran el torneo más en serio.

Mark DeRosa, dirigente del equipo de Estados Unidos, admitió que cuando formó parte de esta escuadra en 2009, desconocía en lo que se estaban metiendo.

“Cuando dirigí este equipo en 2023, pude ver la pasión que se vivía en los partidos contra Venezuela, México y Japón. Doy crédito a los países latinoamericanos y Japón por haber obligado a Estados Unidos a asumir este torneo con responsabilidad”, manifestó DeRosa.

El capataz norteamericano señaló que el Clásico tiene “algo poderoso” por la forma en que los jugadores representan a sus países.

“Este torneo tiene una extraña habilidad de combinar el querer ganar una serie regular y al mismo tiempo una Serie Mundial, y es lo que estos muchachos están tratando de hacer”, indicó DeRosa.

Consideró que el Clásico atrae fanáticos acérrimos, así como uno común y corriente para apoyar a sus selecciones nacionales.

“Ha sido increíble ver todo esto”, concluyó.