Escándalo sacude la imagen de Javier Milei

Javier Milei

Presidente de Argentina

Su estrella se torna más opaca con el escándalo que vincula a un prominente diputado de su partido y candidato a la reelección con el narcotráfico. José Luis Espert habría recibido 200 mil dólares y apoyo para su campaña de un narco que está detenido. Los casos de corrupción han drenado la imagen de su gobierno.

Carlos Fernández Onofre

Ministro de Defensa

La aparente facilidad y frecuencia con que ingresan haitianos ilegales al territorio, pese al blindaje militar y la verja perimetral, plantea muchas dudas sobre la seguridad en la zona fronteriza. Se tiene la percepción de que los militares incumplen con su labor, por no decir que pudieran estar asociados con el trasiego de indocumentados.

Alberto Rodríguez

Director del Inefi

Los XII Juegos Escolares, que se celebran con mucho entusiasmo en San Francisco de Macorís, Salcedo y La Vega, han sido un ejemplo de organización. Como director del Inefi se ha anotado un valioso punto con el montaje de unos juegos que por demás constituyen una ventana para la integración y la superación.