Javier Milei

Presidente de Argentina

Tras la contundente derrota que sufrió en las elecciones de Buenos Aires, agrega otro fracaso con el rechazo legislativo a los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. El descontento con su política económica y su estilo lo obligan a revisarse para evitar nuevos fracasos y más conflictos sociales.

Jimmy Kimmel

Productor de televisión

Con la desgracia no se juega. Pagó las consecuencias con la suspensión de manera indefinida de su popular programa de televisión en Estados Unidos por unos comentarios inapropiados sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Su caso es un espejo para los panelistas que no miden el alcance de sus comentarios.

Jorge Rolando Bauger

Productor “Fútbol, solo fútbol”

A través de su programa “Futbol, solo futbol”, que cumple 39 años en el aire, se ha convertido en uno de los principales promotores de ese deporte en el país. El espacio, que produce con su hijo Jorge Allen, también narrador y comentarista, es una ventana para la difusión y orientación del mundo futbolístico.