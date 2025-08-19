Escándalos marcan salida Santiago Hazim de Senasa

Santiago Hazim

Exirector de Senasa

Su destitución se daba como un hecho. Pero los escándalos en medio de las cuales se produjo no lo dejan bien parado. Antes de la anulación por Compras y Contrataciones Públicas de un contrato que suscribió grado a grado para suministrar medicamentos estaba en la palestra por los problemas que afrontaba.

Puedes leer: La nueva estrategia de Javier Milei: amenazar la oposición

Barón Duluc

Presidente comisión Senado

Al dar cuenta de que la reforma del Código Laboral será sancionada en los próximos días ha disparado las expectativas. El proyecto, que sucumbió al concluir la legislatura ordinaria, había sido aprobado sin tocar la cesantía, pese a las presiones de los empresarios. El código no puede esperar más, pero tampoco puede reducirse a una chapucería.

Marileidy Paulino

Medallista olímpica

Por más acostumbrados que nos tenga a sus triunfos como reina absoluta de los 400 metros, cada victoria suya, como la que acaba de obtener en la Liga Diamante en Polonia, representa una nota de alegría. Su disciplina tiene mucho que ver con esas condiciones que la llevaron a ganar un oro olímpico.