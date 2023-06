Marañas de cables: contaminación y peligro

Sectores como Bella Vista no escapan a la contaminación visual. La imagen es en la avenida Doctor Fernando Alberto Defilló.

El crecimiento horizontal y vertical de Santo Domingo ha sido extraordinario en las últimas décadas, evidenciado por la construcción de grandes torres, calles, avenidas, túneles, pasos a desnivel y barrios sin control urbanístico, pero también se han originado marañas de alambres que aparte de crear contaminación son un peligro para la ciudadanía.

Son millones de metros de cables de todo tipo que están colocados entre los postes del tendido eléctrico. Estos alambres algunas veces cuelgan a una distancia del suelo muy inadecuada, en otros casos se columpian y en ocasiones hasta están tirados en las vías aun estando conectados a las redes eléctricas o de telecomunicaciones.

Esta enredadera con postes en desuso fue observada en la avenida Nicolás de Ovando. Jorge González

Aparte de la contaminación visual producida por estas enredaderas de cables que provocan las compañías que usan estos espacios, existe una peligrosidad para quienes transiten o habiten cercano a estas marañas. No es extraño oír historias de personas a pie, en bicicleta y motores que han tenido inconveniente con alambres casi al ras del suelo.

Otras formas de cómo afecta a la ciudadanía este uso indiscriminado de los postes, es que estos enmarañados alambres producen pérdidas y ayudan al robo de energía, provocan averías constantes, y a la vez dificulta a los operadores dar el mantenimiento requerido.

Cuando estos cables no están en buenas condiciones son peligrosos y provocan cortocircuitos y explosiones que crean inseguridad y pánico en el entorno, también en ocasiones pueden ocasionar incendios que afectan a las personas y a inmuebles y vehículos produciendo además pérdidas materiales.

Son millones de metros de cables de todo tipo que las empresas de servicios dejan abandonados en los postes del tendido eléctrico, creando un alto nivel de contaminación visual, además del peligro permanente que implica para las personas. Esta imagen tomada en la avenida Lope de Vega, donde una maraña a todo lo largo de la vía ofrece una extraña visión de una metrópolis atrapada en el atraso. Jorge González

Sectores y vías

Son muy pocos los sectores y vías, no solo del Distrito Nacional, sino también del Gran Santo Domingo que no estén con una colocación excesiva de postes del tendido eléctrico, llenos de marañas de alambres para distribuir la electricidad y para las telecomunicaciónes, que aparte de afear todo el entorno se convierte en un peligro público por distintas razones.

No importa si es un sector como Bella Vista, Naco, El Quisqueya, etc. o por el contrario como el ensanche La Fe, Villa Consuelo, o Cristo Rey; no importa si son vías como La 27 de Febrero, La Tiradentes, Lope de Vega o de igual forma como la Nicolás de Ovando o la Barney Morgan. Todas están afectadas por este mal.

Ver desde un balcón en ocasiones es una imagen deprimente por las marañas de cables que asemejan telarañas. Jorge González

Como se forman las marañas

Las telarañas o marañas que se forman en los postes del tendido eléctrico y alumbrado público son provocadas por las empresas de comunicación, mediante acuerdos entre compañías y pagos a los ayuntamientos.

Al estas empresas están sumergidas en una aguerrida competencia por la captación de usuarios, cambian constantemente sus planes y ofertas, por lo cual los clientes se mudan de una empresa a otra con cierta regularidad. Los cambios originan desuso de cables que nunca serán usados de nuevo y tampoco retirados.

Espacio aéreo

Una gran cantidad de viviendas de apartamentos de altos niveles experimentan la obstrucción de los espacios aéreos próximos a sus ventanas, azoteas o balcones, que limitan cualquier tipo de actividad, dificultan la visibilidad y ponen en peligro la vida de las personas, si por cualquier motivo se hace contacto con estos alambres alimentado con energía eléctrica.

Lo visual

Aunque hasta ahora no se ha hecho nada, en febrero pasado el Gobierno anunció que pondría en marcha un plan en contra de la contaminación visual del cableado en el Distrito Nacional y la ciudad de Santo Domingo, esta acción seria implementada a través de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y Edesur Dominicana.

Cables aéreos

Hoy día en plena era moderna, los cables son aéreos porque es la manera más fácil y económica de masificar esos servicios. Y porque al parecer no hay regulaciones para colocar postes del tendido eléctrico donde sea. Además no hay obligación en retirar los cables en desuso.