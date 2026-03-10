Santo Domingo.— El 72% de los dominicanos afirma haber utilizado herramientas de inteligencia artificial (IA), de acuerdo con el Global Public Confidence Study 2025, una investigación internacional realizada en 20 países por la red de investigación de mercado IRIS Network.

El dato coloca a República Dominicana muy cerca del promedio global, donde el 73% de las personas encuestadas asegura haber usado inteligencia artificial, lo que confirma la rápida expansión de estas tecnologías en la vida cotidiana, el trabajo y los negocios.

El estudio consultó a cerca de 15,000 personas en 20 países, con el objetivo de analizar cómo las distintas sociedades están adoptando y percibiendo el impacto de la inteligencia artificial en ámbitos como la economía, el empleo y el consumo.

Uso de la IA crece en República Dominicana

En el caso dominicano, la medición se realizó en Santo Domingo y Santiago, mostrando que el país mantiene niveles de adopción tecnológica similares al promedio mundial.

Entre los hallazgos globales del informe destaca que el 91% de las personas ha escuchado hablar de inteligencia artificial, mientras que el 73% ya ha utilizado herramientas basadas en esta tecnología, lo que evidencia su creciente integración en la vida diaria.

No obstante, el estudio también revela una brecha entre uso y comprensión: solo el 44% de los encuestados considera que realmente entiende cómo funciona la inteligencia artificial.

Percepción sobre el impacto de la IA

En cuanto a la percepción sobre el impacto de esta tecnología, República Dominicana registra un nivel de optimismo neto de 17%, ligeramente por debajo del promedio global, que se sitúa en +24%.

Esto sugiere que, aunque existe una visión positiva sobre la inteligencia artificial, los dominicanos mantienen una postura algo más cautelosa frente a sus efectos en la economía y el empleo.

Diferencias entre regiones

El estudio también identificó marcadas diferencias regionales en la percepción sobre la inteligencia artificial.

Los países del sudeste asiático presentan los niveles más altos de optimismo frente a esta tecnología, mientras que varias naciones europeas muestran una visión más prudente, especialmente en relación con su impacto en el mercado laboral.

Participación dominicana en el estudio

En la investigación participó la firma dominicana Strategy Solutions Latin America, que cuenta con 22 años de experiencia en investigación de mercado y análisis del comportamiento del consumidor.

Su CEO, Juan José De Arrúe Ruiloba, señaló que este tipo de estudios permite comprender mejor cómo las sociedades están interpretando el avance tecnológico.

“Participar en este estudio global nos permite aportar la perspectiva de República Dominicana a una conversación internacional sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la economía, el trabajo y la sociedad”, afirmó.

Strategy Solutions Latin America representa en el país a IRIS Network, una red global de institutos independientes de investigación de mercado con 37 oficinas en todo el mundo, dedicada a realizar estudios internacionales que combinan análisis global y conocimiento de los mercados locales.