Esta guerra se acabó

Por favor, no digan que su hermano Cafe está como una cabra en Barcelona; pero a mi juicio esta guerra ya terminó. Las evidencias son:

1-El abandono del campo de batalla por parte del mismísimo héroe de la guerra, Pringozhín.

2-Ya no se hable de ella. Si de algo no se habla, no existe.

3-La traición de los combatientes ucranianos entregando los tanques y demás armas a Rusia por dinero.

4-Destruidos y/o entregados los tanques y demás blindados alemanes, ingleses y franceses, y muerto el tema de los aviones F-16, nadie ha dicho cual será el próximo paso para Ucrania.

5-Durante el momento más álgido del show de Pringozhín, un avión ruso aterrizó en Washington. La prensa lo pilló al instante y le preguntó a Blinken al respecto. Y este respondió que fue un acto de cortesía cuya devolución espera de Rusia en la misma proporción cuando USA la necesite. También dijo que la comunicación entre los dos países está a un nivel óptimo y sin precedentes.

6-Con el tema energético, Rusia tiene agarrado por las bolas hasta a USA. Es su suministrador de combustible nuclear y operador de muchas de sus plantas. USA le paga más de 1000 millones de dólares por ese concepto mientras le prohíbe a Europa que le compre gas y petróleo.

Por: José Café

robert539@hotmail.com