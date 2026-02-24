Estadounidense Newmont invertirá 800 millones de dólares en una mina de oro en Argentina

BUENOS AIRES.– La empresa estadounidense Newmont invertirá 800 millones de dólares para incrementar la producción de la mina de oro Cerro Negro, ubicada en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, informaron este martes fuentes oficiales.

Según un comunicado del Gobierno provincial, la inversión estará destinada a reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), con el objetivo de extender la vida útil de la operación más allá del año 2035.

“Esta iniciativa representa una inversión total de aproximadamente 800 millones de dólares durante los próximos seis años, activando más de 30 obras en superficie y en interior de mina, generando un importante efecto multiplicador sobre la economía local”, destacó el Ejecutivo provincial.

El proyecto permitirá incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028 y supondrá la creación de 270 puestos de trabajo durante la fase de ejecución, impulsando el empleo en la región.

Cerro Negro es uno de los principales yacimientos productores de oro de Argentina y el más importante de Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal valoró el anuncio al señalar que “hoy es un día muy importante para Santa Cruz. En un contexto económico complejo para la Argentina, estamos anunciando una inversión de 800 millones de dólares que nos permite extender la vida útil de Cerro Negro y llevar previsibilidad a nuestras comunidades”.