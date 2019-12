Felicitaciones para -sin cinismo- los políticos y el jefe.-

Agradecer sobre todo en esta época, es adecentar nuestra existencia en esta porción de tierra. Me parece, que el ser agradecido es una de la más gloriosa y enaltecedora condición del ser humano para reconocer los favores recibidos y si a eso nos vamos, primeramente debemos hacer un agradecimiento aparte y con toda la humildad que podamos a lo que ocupa el primer lugar, es decir, glorificar a la vida ya que sin ella no fuéramos nada. Conozco o creo conocer el sentimiento del hombre y su lugar dentro de esta vida, quizás sobrevaluada y hasta engreída y vana, donde se da el lujo de hasta sus dioses crear.

El único ser que razona es el hombre, y por lo tanto es el único que posee alma, ese parece ser el concepto real sobre todo los seres vivos, ya que como los animales no razonan, entonces tampoco tienen alma, solo el humano tiene dios y tiene cielo. Vaya usted a ver que razonamiento este, ilógico o lógico; paradójico o no pero en eso creemos muchos o nos obligan a pensar que eso creemos.

Pero después de la vida con sus virtudes e ingratitudes, me parece que en orden de importancia, a lo segundo que debemos agradecer y felicitar por todos sus desvelos es a los políticos. Si, a esa categoría de seres especiales que hoy nos mandan y comandan; a esos que nos permiten vivir aun y sea a su manera. Seres que se sacrifican hasta en estos días para llevarles una cajita con unos dulcitos a todos aquellos que no pueden obtenerlos en estos tiempos de navidad, ya sea porque son vagos y rehúyen el trabajo o por otras condiciones que escapan a sus capacidades, aunque estas sean consecuencia de las actividades indelicadas de esta clase sacrificada de políticos.

Ya nos anotamos otra medalla de primacía por encima de todos los demás países, con el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, de la Bachata, lo cual traerá sin lugar a dudas la llegada de cientos de miles de turistas para conocer en carne propia como vive un pueblo bachatero y farandulero. A todo esto, no se puede olvidar dar las gracias al farandulero que a fuerzas de buenos cabildeos logro esta increíble hazaña, como lo es este reconocimiento mundial.

Faltaba un tema que sacara del medio al Abusador, quien había dominado los medios por más de setenta y dos horas, uffff, todo un record nacional. En cuanto a este tema no sé a quién felicitar en realidad, ya que César logró evadir un cerco de tal magnitud y blindaje –tal y como lo han expresado infinidad de veces las autoridades, cuando se refieren a nuestras costas y fronteras- que ni los Super Truhanes ni los radares lograron enterarse del escape –aunque si las autoridades- del famoso Abusador y su lancha rápida.

Pero, estamos en felicitaciones, no en críticas. Por tal razón y en reconocimiento a su sacrificio y el éxito extraordinario de su gestión, debemos de felicitar al Señor Presidente de la Republica y próximo candidato en el 2024, -porque para eso ha trabajado-. Todo un señor portento que se ha encargado de endeudar al país hasta el tuétano debido a que no posee un solo centavo para invertir ya que los gastos políticos-clientelistas le han sacado hasta el aire. Eso no importa, lo que si en realidad importa es que se ha tenido que tirar encima todo el Estado en ausencia de funcionarios que lo ayuden en el desempeño de su ardua y agotadora función como Presidente y Jefe absoluto de todos los dominicanos. ¡Sí señor!