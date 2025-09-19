SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas anunciaron la contratación del receptor venezolano Carlos Martínez como parte de su plantilla de importados para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), que comenzará el 15 de octubre.

Martínez vestirá por segunda ocasión la franela verde, luego de ser figura clave en la pasada campaña, donde aportó tanto con el bateo (.268/.336/.646) como en la conducción del pitcheo, contribuyendo al pase del equipo al Round Robin.

En el verano, el venezolano jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de Saltillo, registrando promedio de .272, con 7 jonrones, 1 triple y 13 dobles en 59 partidos.

Con su llegada, Martínez se convierte en el tercer refuerzo ofensivo de las Estrellas, junto al jardinero Ismael Munguía y el inicialista/antesalista Josh Lester. También han sido anunciados los lanzadores Sean Nolin, Nate Antone y el relevista Patrick Weigel, piezas que, al igual que en la temporada pasada, buscarán guiar al club bajo la dirección de Fernando Tatis.

El equipo practicará en conjunto el lunes a las 9:00 p.m. en el Estadio Tetelo Vargas, donde ya se encuentra un grupo de lanzadores en mini campamento.