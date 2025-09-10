Santo Domingo. – El Draft de Novatos de la LIDOM 2025 tuvo lugar este miércoles 10 de septiembre, con una amplia expectativa por parte de las seis franquicias que integran la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El evento perfiló a varios prospectos de alto nivel que podrían impactar a corto y mediano plazo en la pelota invernal.

Nombres que generan grandes expectativas

Entre los jugadores más comentados y seguidos por los cazatalentos se encuentran:

Jesús Made : Infielder con excelentes herramientas ofensivas. Proyecta como un bate confiable y versátil.

: Infielder con excelentes herramientas ofensivas. Proyecta como un bate confiable y versátil. Emil Morales : Bateador de contacto y poder, con un alto promedio y OPS. Considerado uno de los más peligrosos en la clase.

: Bateador de contacto y poder, con un alto promedio y OPS. Considerado uno de los más peligrosos en la clase. Robert Calaz : Potente bateador que registró 28 cuadrangulares y 130 carreras impulsadas , destacando por su capacidad de producir en momentos claves.

: Potente bateador que registró y , destacando por su capacidad de producir en momentos claves. Rainiel Rodríguez : Prospecto con gran control del plato y habilidad para embasarse. Su madurez ofensiva lo hace valioso.

: Prospecto con gran control del plato y habilidad para embasarse. Su madurez ofensiva lo hace valioso. Luis Peña : Similar a Rodríguez, es reconocido por su disciplina en el plato y capacidad para generar carreras.

: Similar a Rodríguez, es reconocido por su disciplina en el plato y capacidad para generar carreras. Carlos Lagrange: Lanzador derecho con una combinación letal de ponches y eficiencia. Está entre los top prospects en el pitcheo.

Requisitos de elegibilidad para el Draft de Novatos LIDOM 2025

Los jugadores deben cumplir con una serie de condiciones para ser seleccionables:

Haber jugado en Ligas Menores (MiLB) afiliadas a organizaciones de MLB. Haber estado activos hasta al menos agosto de 2025. También son elegibles aquellos que juegan en Ligas Independientes o asiáticas. En el caso de jugadores de MiLB, deben haber alcanzado al menos la Clase A (baja).

Equipos participantes y orden de selección

Las seis franquicias de la LIDOM participaron en el sorteo de prospectos, con el siguiente orden de selección confirmado:

Toros del Este Gigantes del Cibao Leones del Escogido Tigres del Licey Águilas Cibaeñas Estrellas Orientales

Este orden fue establecido según el rendimiento de la temporada anterior y las reglas establecidas por la liga