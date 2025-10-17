Miami.– Los estrenos musicales llegan esta semana con el talento colombiano en el punto de mira: Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzaron su primer tema juntos, sus compatriotas Kapo y Ryan Castro compartieron el videoclip del éxito viral ´Dónde´, y Maluma publicó nuevo sencillo junto al venezolano Maisak.

Asimismo, los artistas urbanos El Malilla y Kaydy Cain unieron las culturas mexicana y española, el colombiano DIA adelantó su álbum con participación del chileno Polimá Westcoast, y el mexicano Carlos Rivera recordó a las ´Almas´ inolvidables que han formado parte de su vida.

Igualmente, la artista dominicanaestadounidense María Isabel volvió a lanzar música después de dos años, el español pablopablo compartió su último sencillo, y los mexicanos Matisse y Cristian Castro se reunieron diez años después de su primera colaboración.

Las estrellas colombianas Silvestre Dangond y Sebastián Yatra fusionaron el vallenato moderno del primero con el pop romántico del segundo en el tema ´Una vaina bien´, que habla de aquellos amores que cambian completamente la vida, y que se suma a la reciente lista de colaboraciones de Dangond con íconos como Fonseca, con ´La indiferencia´, Carín León, con ´Cosas sencillas´ y Emilia, con ´Vestido rojo´.

Kapo y Ryan Castro presentan videoclip del éxito viral ´Dónde´

Los artistas colombianos Kapo y Ryan Castro compartieron el vídeo oficial de ´Dónde´, uno de los sencillos más virales en redes en 2025, que combina ritmos de reggae, afrobeat y música urbana, ilustrado con un edificio lleno de mujeres de todas las etnias y banderas de todos los países, en una celebración de la diversidad y la sensualidad femenina, y que forma parte del álbum ´Por si alguien nos escucha´ de Kapo.

´Un polvito +´, el nuevo perreo intenso de Maluma y Maisak

Siguiendo una lista de estrenos liderados por talento colombiano, el ícono Maluma lanzó la canción ´Un polvito +´ junto al cantante venezolano Maisak, uno de los primeros artistas de su sello Royalty Records, con quien compuso esta mezcla reguetón y perreo intenso que narra la relación de una pareja atrapada en una dinámica emocional complicada que lucha por mantenerse unida.

Los reyes de la música urbana unen a México y España

El cantante mexicano El Malilla y el español Kaydy Cain unieron la escena urbana de ambos países con su colaboración ´Pero no´, un sencillo que aborda la intensidad de un amor posesivo y adictivo, en el que ambos recuerdan sus experiencias callejeras.

DIA y Polimá Westcoast comparten su primera colaboración

El artista colombiano DIA publicó su nuevo tema ´Aguanta´ con el chileno Polimá Westcoast, que combina reguetón, R&B y trap y refleja la colaboración entre dos músicos de formación y visión multidisciplinaria, y que es un adelanto del álbum que el colombiano estrenará a finales de año.

Carlos Rivera recuerda a las ´Almas´ inolvidables de su vida

El cantante mexicano Carlos Rivera presentó su nuevo sencillo ´Almas´, compuesto junto a su compatriota José Luis Roma, integrante del dúo Río Roma, una balada contemporánea que rinde homenaje a personas inolvidables que permanecen en la memoria y el corazón, aunque ya no formen parte de la vida del intérprete, y que pertenece a su próximo EP ´Vida´.

María Isabel vuelve ´Bien bien´ tras dos años sin nueva música

La artista dominicanaestadounidense María Isabel presentó su nueva propuesta musical ´Bien bien´, su primer lanzamiento en dos años, producido por el español, ganador de cinco Latin Grammy, El Guincho, que combina influencias de R&B con melodías delicadas que resaltan su sutil y tierna voz, rindiendo homenaje a sus raíces dominicanas y a su formación en Nueva York.

pablopablo habla de la vulnerabilidad de un nuevo amor

El cantante y compositor español pablopablo, hijo del ícono uruguayo Jorge Drexler, presentó su nuevo sencillo ´Contigo´, acompañado de un videoclip en Central Park de Nueva York durante su primera gira por Estados Unidos, cuya letra describe la entrega, la vulnerabilidad y la intensidad de una relación nueva y la sensación de perder el control frente a sentimientos desconocidos.

Matisse y Cristian Castro se reúnen tras 10 años

Los mexicanos Matisse y Cristian Castro unieron sus voces diez años después de su primera colaboración con ´Conmigo sin ti´, una balada acústica que combina la sensibilidad compositiva del trío con la potencia vocal del ícono romántico, que retrata de forma honesta la madurez del desamor.