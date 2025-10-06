Pekín.— La tendencia a practicar ejercicio físico podría transmitirse de padres a hijos a través del esperma, según una investigación de la Universidad de Nanjing (China) publicada en la revista Cell Metabolism.

Transmisión epigenética del ejercicio

Los científicos comprobaron, mediante experimentos con ratones, que las capacidades deportivas se heredan mediante el microARN espermático, moléculas que actúan como mensajeros entre células y transportan información epigenética.

Los descendientes de padres físicamente activos mostraron una mayor resistencia al ejercicio y mejores parámetros metabólicos que los hijos de progenitores sedentarios. Según los autores, este hallazgo constituye la primera evidencia de que los microARN del esperma pueden transmitir los efectos beneficiosos del ejercicio a las generaciones futuras.

Importancia del ejercicio paterno

El estudio también demostró que inyectar microARN de espermatozoides de padres entrenados en cigotos normales producía crías con mejores capacidades físicas y metabólicas.

Los investigadores concluyen que el ejercicio paterno antes de la concepción podría influir positivamente en la salud de la descendencia, ayudando a prevenir la obesidad y enfermedades crónicas.