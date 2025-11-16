Barras de hierro usadas por el exconvicto para asesinar a su madre y hermano, en Villa Mella

SANTO DOMINGO.- Un exconvicto se entregó a las autoridades luego de confesar haber asesinado a su madre y a su hermano durante un violento conflicto familiar ocurrido este domingo en el sector San Felipe, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Víctimas e Identificación

Las víctimas fueron identificadas como la señora Anatalia Rodríguez, de 60 años (conocida como “Morena”), y su hijo, Pedro Daniel Cordero Rodríguez, de 29 años (alias “Pedro”).

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 8:50 de la mañana dentro de su residencia, ubicada en la calle Respaldo La Gloria de la citada comunidad. Ambos presentaban heridas corto-contundentes con fractura de cráneo, según el informe preliminar.

El Agresor y Antecedentes

Aunque la Policía Nacional no identificó inicialmente al atacante en su informe, se confirmó que el doble homicida se presentó voluntariamente en el destacamento N-1 de la Policía en la demarcación, donde confesó el crimen.

La Policía señaló que el agresor había salido de la cárcel hace aproximadamente cinco meses tras cumplir una condena por un caso de violación. Un familiar cercano de las víctimas relató que, desde su liberación, el detenido mostraba un comportamiento inusual.

Detalles de la Investigación

Las primeras investigaciones apuntan a que el móvil del crimen fueron presuntamente conflictos familiares.

Tras la confesión en el destacamento, el agresor fue arrestado y se notificó a las unidades investigativas y de la Policía Científica.

Durante la inspección de la escena del crimen, la Policía Científica recolectó dos barras de hierro ensangrentadas (una con empuñadura de madera y otra parcialmente doblada) que se presumen fueron utilizadas para cometer el doble homicidio.

Los cuerpos de Anatalia y Pedro Daniel Cordero Rodríguez fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios forenses correspondientes. El detenido permanece bajo custodia y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.