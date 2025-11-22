Santo Domingo-Un exdirector de Migración, Venancio Alcántara consideró que la política migratoria que impulsa el Gobierno ha dado resultados controlando el tráfico irregular de indocumentados y la trata de personas en el país.

El exfuncionario indicó que la gestión migratoria en la República Dominicana ha sido efectiva, debido a las directrices impartidas por el presidente Luis Abinader en la aplicación y cumplimiento de la Ley 285-04, de manera transparente, con apego al respeto de los derechos fundamentales de las personas, para la regulación de los flujos migratorios, a través de una política segura, justa y ordenada.

Por otro lado, Venancio Alcántara precisó que durante su gestión, se aplicaron las normas bajo el respeto a los acuerdos internacionales de derechos humanos, y aseguró que también actuó con rigurosidad y sin contemplación contra quienes se apartaban de las normas durante los operativos de interdicción, lo que contribuyó a reducir significativamente la presencia de extranjeros irregulares en el país.

Reconoció que son palpables los resultados positivos que se han obtenido contra el flujo migratorio irregular en el territorio nacional, con las detenciones y repatriaciones de indocumentados, acciones que consideró se están impulsando de manera atinada desde la Dirección General de Migración (DGM).

En conclusión, Venancio Alcántara, aseguró que la gestión que encabezó al frente de Migración, la actual y la próxima que asuma, también obtendrá resultados satisfactorios, al indicar que las políticas migratorias diseñadas desde el gobierno del presidente Abinader, están orientadas a cumplir y hacer cumplir las normas con equidad, transparencia y eficacia.