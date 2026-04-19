Atraco en pleno día alarma a residentes del sector El Millón

Distrito Nacional. – Una mujer fue víctima de un asalto la mañana del sábado en el sector El Millón, hecho ocurrido en plena vía pública y a plena luz del día, generando preocupación entre residentes de la zona.

La afectada fue identificada como Ramona Rojas, quien reside en un edificio cercano al lugar donde ocurrió el incidente.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle Francisco Prats Ramírez, entre las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Arnaud.

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El caso ha despertado inquietud entre comunitarios del sector, quienes aseguran que este tipo de hechos delictivos se están produciendo incluso en horario diurno.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables ni sobre las circunstancias en que se produjo el asalto.