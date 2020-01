Santo Domingo,- Cada año en la República Dominicana más de 300 niños y adolescentes quedan huérfanos por que sus madres son asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, según reveló el exfiscal del Distrito Nacional, el doctor José Manuel Hernández peguero.

Hernández Peguero quien fue juez del Tribunal Superior Electoral llamó al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer a tomar acciones urgentes a fin de detener los asesinatos de mujeres que ya en los primeros días de presente año han muerto cinco a manos de hombres con quien han tenido alguna relación de pareja.

Agregó que las autoridades gubernamentales deben proveer fondos estatales para la protección de la gran cantidad de menores huérfanos que está dejando los feminicidios, y también para asistir a las miles de mujeres que no mueren pero que son víctimas de la violencia intrafamiliar.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el reconocido jurista explicó que la asistencia que necesitan los huérfanos, así como las mujeres sobrevivientes que han sido maltratadas por sus parejas, no solo debe ser psicológico y emocional, sino también en el plano económico.

Advirtió que hay que desmitificar el hecho de que solo una ley puede solucionar el problema, aunque es importante para establecer las competencia de todas las instituciones que intervienen en la problemática, pero mientras la norma se aprueba hay que aunar esfuerzos para detener los asesinatos de mujeres.

“Lo que tenemos es una grave realidad que no tan solo se visualiza en la muerte trágica de la mujer, y muchas veces en el suicidio del agresor, sino también en más de 300 niños que quedan sin la protección, el afecto, y a pesar de que existe una iniciativa del Despacho de la vicepresidenta, yo soy de los que creo que institucionalmente deben proveerse fondos estatales para proteger a los huérfanos y a las miles de mujeres que no mueren pero que son víctimas de agresiones intrafamiliar“, recalcó el exfiscal del Distrito.

El doctor José Manuel Hernández Peguero dijo que una medida urgente es especializar más la atención a la mujer que denuncia la violencia.

Recordó que la gran mayoría de las víctimas de los feminicidios han interpuesto denuncias y al parecer no se han establecido los correctivos para evitar que el denunciado pueda actuar.

“Yo por eso como estudioso del tema y creador de todas las instituciones que hicieron posible que la capital tenga el más bajo índice de feminicidio soy de los que creo que el Ministerio Público y la Policía tienen que ser, no tan solo eficaz sino contundente en las acciones que deba tomar en contra del agresor denunciado“, precisó.

Aseguró que prefiere a una mujer viva a un denunciado en libertad insistiendo sobre esa victima, y por eso favorece que, además del desarme, también se implementen otros tipos de acciones protectoras a la dama que denuncia a su agresor.

Recordó que no obstante haber hecho la denuncia, la mujer se siente insegura y eso es un dato revelador de la ineficacia del sistema de atención no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial.

Delegado electoral FP no está en pleito con JCE sino que busca impedir se repita hechos seis de octubre

El delegado ante la Dirección de Elecciones del partido Fuerza del Pueblo negó que la organización opositora esté en pleito con la Junta Central Electoral, pero advirtió que harán cuanto esté a su alcance para evitar que se repitan los acontecimientos que se produjeron en las primarias del seis de octubre.

“La guerra de nosotros es contra un sistema que entendíamos que a partir de la aprobación de la ley de partidos y de régimen electoral iban a establecer un rumbo diferente en lo que respeta a el órgano comicial que tiene a su cargo el montaje de las elecciones“, aclaró José Manuel Hernández Peguero.

Dijo que todos los cuestionamientos que se le han hecho a la Junta Central Electoral por parte de los partidos políticos es porque no cumplió con los compromisos asumidos con respeto al voto automatizado, sobre todo la auditoría a los equipos que anunció hace un año y no la hizo.

Reiteró que en las primarias del pasado seis de octubre se cometió un fraude electoral no solo a nivel informático, sino a través de la compra masiva de votos y eso estuvo a la vista de todo el mundo.

Recordó que en el caso de la compra de votos fue sustentado por Participación Ciudadana que en su informe sobre la observación del proceso aseguró que esa practica se llevó a cabo en más de un 30 por ciento de los centros de votación.

“Entonces a nadie le cabe dudas de que es evidente que ese uno por ciento que diferenció a los precandidatos no da como resultados lo que nosotros esperábamos como creíble“, enfatizó el dirigente opositor.

Criticó que el órgano electoral haya decidido hacer dos auditorías diferentes a los mismos equipos del voto automatizado, que dicho sea de paso son para los mismos fines al final de cuenta.

“Entonces esos cuestionamientos no forman parte de un simple pleito como vulgarmente se quiere decir, que nosotros estamos enfrentando al árbitro, no, lo que nosotros queremos es que lo que ocurrió el seis de octubre no vuelva a pasar“, remachó el delegado electoral de FP.

Insistió en que tanto los delegados como los equipos de la Fuerza del Pueblo trabajarán para impedir que en las puertas de los colegios se compre y venda cédulas y votos como si nada estuviese pasando.

José Manuel Hernández Peguero dice que aplaude la decisión del candidato presidencial y líder de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández de incorporar personas que tienen destrezas policiales y militares para ayudar a los delegados y evitar que esas cosas vuelvan a suceder.