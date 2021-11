Exhorta a fortalecer digitalización bancos

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, exhortó a los bancos y demás entidades del sistema financiero dominicano a transformar la cultura y mentalidad en las ofertas de servicios mediante la digitalización de sus procesos, la innovación tecnológica y capacitación de sus recursos humanos, para que sean cada vez más competitivas a nivel nacional e internacional.

Al pronunciar el discurso de apertura del VII Congreso Anual de de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (AbancoRD), Alejandro Fernández afirmó ayer que la transformación digital es y debe ser un punto de agenda de todas las entidades que deseen permanecer en el tiempo.

Refirió que está contenida como pilar dentro de la Agenda Digital para América Latina y Caribe de la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), incluida en conjunto con las habilidades digitales.

Con estos fines, destacitó la puesta en práctica por el Gobierno dominicano de la Agenda Digital 2030, que creó el Gabinete de Transformación Digital y las mesas temáticas de Economía Digital y de Gobernanza y Marco normativo, con las que se busca la transformación digital para lograr eficiencia y competitividad del mercado financiero.

Dijo que la Superintendencia de Bancos ha asumido como uno de los ejes estratégicos de la actual gestión la “Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías”, y la creación desde hace un año las direcciones de “Innovación financiera y nuevas tecnologías” y la de “Ciberseguridad” como acciones básicas en la transformación digital.

“También contamos con un eje de Eficiencia y Fortalecimiento Institucional, de manera que todo lo que estamos desarrollando sea sostenible y pueda quedar como legado para futuras gestiones”, manifestó el funcionario.

Fernández insistió en su exhortación ante representantes del sistema financiero, de que “Debemos ser conscientes de que la transformación digital es una ruta que tenemos que trazar y asumir dentro de nuestras organizaciones, y que no debemos confundir con la implementación de la tecnología en sí misma, sin que esta se acompañe de un cambio cultural en nuestro capital humano”.

Sostuvo que la transformación digital no es solo convertir la información de formato físico a digital, pues esto es insuficiente si no viene de la mano con cambios en los procesos para lograr las eficiencias que amerita la nueva realidad. “El cambio cultural no es opcional, es un imperativo”, enfatizó.

Funcionarios, representantes de organismos multilaterales y expertos nacionales e internacionales expusieron ayer los retos del sistema bancario para asumir una transformación digital sostenible sobre la base de la innovación y del uso de la tecnología.

