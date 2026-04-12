Santo Domingo. -El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara reveló que en República Dominicana los niños entre 8 y 14 años están invirtiendo 8.5 horas diarias conectados al Internet.

Guido Gómez Mazara agregó que “por eso, soy de las personas que he promovido la idea de que, en el aula, a los niños y niñas nuestros se les distancie del uso de esos instrumentos, porque le hace perder la concentración”.

Manifestó que la inversión que ha hecho el INDOTEL en el aspecto es importante, porque muchos niños son víctimas de lo que mucha gente llama phishing, que es la capacidad de terceros de burlar y seducir a nuestros niños y niñas.

“Nosotros hemos dicho que, en materia de incrementar políticas públicas eficientes, el dato mata el relato. Y la mejor forma de legitimar eso es con cifras estadísticas”, adujo.

l presidente del INDOTEL, doctor Guido Gómez Mazara, afirmó que en principio oficialmente hay 10.4 millones de habitantes en el país, pero existen 10 millones de celulares.

También puedes leer: Gobierno se declara en sesión permanente ante alertas por lluvias

El funcionario afirma que hay muchos ciudadanos que tienen dos y tres celulares, lo cual ha implicado una opción mucho más efectiva con el carácter del teléfono.

“Sin embargo, el teléfono instalado históricamente para fines de hogar, el familiar, se ha reducido significativamente. Son pocos los dominicanos, un millón y tanto, que tienen el teléfono fijo, como técnicamente se le llama. La gente utiliza con mayor frecuencia el celular”, precisó.

Consideró que hacia el futuro inmediato se debe hacer un esfuerzo porque la efectividad de la conectividad toque los aspectos estrictamente rurales.

Guido Gómez

Giodo Gómez dijo que, por las mismas características del desarrollo de la fibra óptica, existen áreas en el país donde se ha Guido Gómez Mazara reveló que el 88.5% de la población dominicana tiene acceso a internet, el 62% de la información que sale en las redes es falsa, el 70% de la gente la reproduce y una mentira circula 6 veces más rápido que la verdad.