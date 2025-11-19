Exportaciones dominicanas logran en octubre su mejor desempeño en 13 años

Santo Domingo.– El sector exportador dominicano registró en octubre de 2025 su mejor rendimiento para ese mes en 13 años, al superar los US$1,250 millones en ventas al exterior.

Este resultado demuestra que “la República Dominicana es una nación que se arriesga, innova y convierte la constancia en progreso”, afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó.

Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones acumuladas alcanzaron US$11,954 millones, lo que supone un incremento del 10 % respecto al mismo lapso de 2024, impulsado por la diversificación y la modernización del sector.

Expansión de servicios modernos y mayor atracción de capital extranjero

Bisonó explicó que en 2024 las exportaciones de servicios modernos sumaron US$2,289 millones, un alza del 29 % frente a 2023 y un crecimiento de 175 % en comparación con 2019. Esto evidencia que el país no solo fabrica bienes, sino que también genera y exporta talento, creatividad e innovación.

El funcionario atribuyó este dinamismo a la visión del Gobierno, que ha consolidado una política económica abierta al mundo y orientada al desarrollo sostenible.

“Captamos el 30 % de toda la inversión extranjera directa que ingresa al Caribe y Centroamérica. Este año, estoy seguro de que alcanzaremos la cifra histórica de US$5,000 millones en inversión extranjera”, declaró.

Premios a la Excelencia Exportadora 2025

La ceremonia de los Premios a la Excelencia Exportadora 2025, organizada por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), fue presidida por su titular, Karel Castillo, quien resaltó que exportar genera empleo, estimula la innovación y eleva la calidad de vida.

El ministro Bisonó felicitó a las empresas galardonadas y reconoció a ADOEXPO como una aliada permanente en “la gran misión de mostrar al mundo lo mejor del país”.

Entre los premiados, Grupo Rica obtuvo el máximo reconocimiento como Gran Exportador Dominicano, mientras que Plastifar fue distinguida con el premio Excelencia Exportadora a Centroamérica.

En el área de servicios modernos, fueron reconocidas BotPro (tecnología y transformación digital), Successment (servicios profesionales especializados) y Ghidora – Blink Esports, así como Textilab x Angie Polanco y Aparataje Distribution en la categoría de economía naranja, con menciones en diseño, moda y música, respectivamente.

Otras empresas destacadas fueron Grupo RR&T en el renglón de PYMEs, B Braun Dominican Republic en zonas francas, Smurfit Westrock en industria y Nahshar Produce en agropecuaria.