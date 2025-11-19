Santo Domingo.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, denunció este miércoles que varios parceleros y productores agrícolas de esa demarcación recibieron ayudas oficiales sin haber sido afectados por las lluvias del huracán Melissa, lo que calificó como “un fraude”.

El legislador lamentó que, mientras esas personas fueron beneficiadas, los productores del municipio de Las Guáranas aún no han recibido asistencia del Gobierno pese a las pérdidas que asegura registraron a causa del fenómeno atmosférico.

“Es un fraude que algunas personas recibieran ayuda oficial sin haber sido afectadas por los aguaceros provocados por el fenómeno”, afirmó Romero durante su intervención.

Melissa, el quinto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico, pasó recientemente cerca de las costas dominicanas tras causar devastación en Jamaica, donde las autoridades estiman daños superiores a los seis mil millones de dólares.

Romero insistió en que “muchas personas fueron beneficiadas sin haber sufrido daños”, mientras productores que sí resultaron afectados siguen esperando apoyo.

El senador abordó el tema durante la sesión de este miércoles del Senado de la República, encabezada por el presidente del hemiciclo, Ricardo de los Santos.